葉一堅向《台蘋》員工發公開信﹕公司剩餘資金將於9月用罄

《蘋果日報》台灣分公司代表人葉一堅，今日（16日）向全體員工發出公開信，指出公司剩餘資金至今年9月用罄。

他指出公司在上周三（8日）公告需要大量解雇員工，與香港《蘋果日報》資金遭凍結，以致公司資金流斷鏈；又指出公司剩餘資金恐怕到今年9月前就即將用罄，所以只能將員工大量解雇。

他又指出大多數員工有機會轉移至新東家及安然留用，亦會盡最大努力為員工向新東家謀取最大福利。未獲留用員工，會盡監督責任保障其權益。

壹傳媒﹕董事並無授權出售

上周三（8日）台灣《蘋果日報》指出已完成交，但未有披露新東家身份。其後《明報》引述消息人士指出，台灣直播社交App創辦人潘杰賢及黃浩，以總代價15億元新台幣收購《蘋果新聞網》。

不過台灣《蘋果日報》母企壹傳媒（0282）卻於本周二（14日）發公告，清盤人謹此澄清，媒體報導的內容並不準確。清盤人及蘋果日報出版發展有限公司（為公司子公司及持有台灣《蘋果新聞網》及其業務）的董事均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。清盤人及蘋果日報出版發展有限公司的董事現正就據稱出售展開調查，以及若蘋果日報出版發展有限公司或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。

壹傳媒指，倘公司獲悉有關的據稱出售的任何進一步重要進展，將遵照適用法律及法規刊發進一步公告。股東及潛在投資者切勿倚賴有關公司任何消息的任何市場傳聞。

壹傳媒補充，截至公告日期 ，並沒有其他有關據稱出售的 ，並沒有其他有關據稱出售的事宜須敦請公司股東垂注。股東及潛在投資者於買賣公司股份時，務請審慎行事。