美國加息｜專家料港銀行結餘年底前「走資」2000億　拆息上破2厘

美國聯儲局加息0.75厘，與樓按相關的1個月本港銀行同業拆息（HIBOR），連續第8日上升至0.58厘。港美息差並引發市場套利交易，金管局預計本週五銀行體系結餘將跌穿3,000億元。



有分析師預計，美國下半年仍會加息4次，最快下月再加息半厘，加快港元「走資」速度，HIBOR按揭計劃（H按）將觸及封頂位，年底時銀行體系結餘或跌至少於1,000億元，意味下半年「走資」2000億，1個月拆息料破2厘。



近來近日有分析估計，聯儲局或有機會需要於下次會議中，直接加息1厘以應對當前的通脹水平（資料圖片）

市場早前預料，美國通脹率或會回軟，怎料最新升幅達到8.6%，創40年來新高，美國家庭大部分開支，包括食品、住屋和能源，以及幾乎所有其他類別的價格都大幅上漲。面對高通脹水平，美國聯儲局加快緊縮措施，宣布加息0.75厘，是28年來最大加幅，聯邦基金利率目標區間升至1.5厘至1.75厘。

薛俊昇：美聯儲陷兩難7月 料加息半厘

恒生銀行（00011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，從議息聲明及記者會上可見，美國聯儲局正陷兩難局面。

他解釋，俄烏戰爭及新冠疫情下所產生的供應鏈問題，是推升物價的元兇之一，局方一方面要壓抑需求，同時又要維持經濟「唔好太差」，惟供應鏈問題是聯儲局難以控制的範圍，因此，聯儲局只可以從需求方面入手，通過減慢經濟增長速度，以令通脹降溫。

從聯邦公開市場委員會（FOMC）的經濟預測中顯示，今年美國GDP將增長1.7%，低於3月預料的2.8%；明年GDP增速為1.7%，3月時則料增速為2.2%，似乎印證這一點。

至於近日有分析估計，聯儲局或有機會需要於下次會議中，直接加息1厘以應對當前的通脹水平。薛俊昇估計，未必需要如此極端，現時美國樓市見到放緩跡象，股市亦見回軟，對消費信心有影響，他暫時料7月份加息半厘，但仍需視乎經濟數據而定。

薛俊昇指出，從議息聲明及記者會上可見，美聯儲陷兩難局面。（資料圖片）

P按年內或將上調

臻享顧問董事總經理王良享則預計，美國將在7月及9月分別加息0.5厘，11月及12月再分別加息0.25厘，即今年內將共加息1.5厘。換言之，到年底美國利率將升至3.4厘。

美國利率上升速度較預期快，對香港首當其衝的影響是加快港元資金流走。金管局自5月以來，已多次從市場承接港元沽盤，預計至明日（17日）銀行體系結餘更將縮減至2807.39億元。

王良享表示，港、美息差差距約1厘，美國加息會進一步拉闊差距，導致更多市場套現交易，金管局或需更頻繁入市，5月以來加息已導致香港銀行結餘減少約500億元，預計下一次再加息，結餘將再少逾500億元，年底時或跌穿1,000億元水平。

他又提醒，美國7月再度加息後，本港1個月拆息將有機會升至1.2%，HIBOR按揭計劃（H按）將觸及2.5厘的封頂位；至年底1個月拆息將升至2.2%，銀行最優惠利率（P）有機會於7月至9月上調。

王良享預計，美聯儲將於7月及9月分別加息半厘。（資料圖片）

薛俊昇亦預計，港元拆息年底時有機會上升到1.75厘，甚至2厘水平以上，惟拆息仍有季結， 新股上市等其他因素影響，加上美國經濟前景未明，強調沒有一個指標，可預視港銀加息步伐，「（好難）話（銀行體系結餘）跌到幾多，香港就要加息。」

今年樓價或跌5%

至於加息會否影響本港樓市，王良享相信或減低投資意欲，目前買樓出租回報約2%，而今次加息後H按約為1.9%，已接近出租回報率，美國進一步加息有機會令按揭利率升破2%，即高於回報。

他預計，下半年至年尾本港樓價不會有太大變動，但考慮到首季下跌，預計全年下跌約5%，港政府仍會繼續增加土地供應，預料未來一、兩年樓價升幅不會太大。