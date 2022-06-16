VIX指數飆16%　道指瀉逾900點　Tesla挫10%｜持續更新

【03:00】美股尾段再下試

道指報29740點，跌928點或3.03%；標指報3642點，跌147點或3.9%；納指報10572點，跌526點或4.75%。

【00:00】道指30000點爭持

道指報30000點，跌667點或2.18%；標指報3676點，跌113點或2.98%；納指報10676點，跌422點或3.81%。

多隻科技股捱沽，Tesla跌7.54%，高通跌7.65%。道指成份股方面，卡得彼勒跌4.44%，美國運通跌4.7%，雪佛龍跌4.53%，Nike跌5.27%。

【23:02】道指瀉逾800點

美股跌勢進一步擴大，道指暴瀉809點，最新報29858點，標普最新報3663點，跌126點，納指報10642點，跌456點。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數最新報33.5，升13%。

個股方面，Tesla挫6.3%，蘋果跌3.8%，埃克森美孚跌3%，摩根大通跌2.9%。

【21:39】美股三大指數早段下瀉

美國三大指數大幅低開，道指失守3萬點，最新報29907點，瀉760點，納指報10766點，跌322點，標指跌107點，報3682點。

Tesla挫4.8%﹑Amazon跌3.4%，波音跌1.2%﹑微軟跌2.6%﹑蘋果跌2.9%﹑Twitter逆市揚1.3%。

中概股方面，阿里美股跌4.8%﹑嗶哩嗶哩美股跌3.7%﹑好未來瀉5.7%。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數升7.2%，報31.76。

【19:57】歐股跌勢加劇

歐洲股市跌勢擴大，德國DAX指數報13080點，跌405點，法國CAC指數報5888點，跌142點，英國富時指數報7061點，跌211點，意大利MIB指數報21773點，跌700點。

美三大指數期貨表現未見有改善，道指期貨跌612點，報30054點，標普期貨最新報3698點，跌91點，納指期貨最新報11264點，跌329點。

債息方面，美國10年期國債孳息率升10個基點，最新報3.495厘，2年期國債孳息率最新報3.3912厘，升11.2個基點。

【17:20】美三大指數期貨下挫

美國聯儲局大幅加息0.75厘，觸發其他瑞士央行加息0.5厘，為近15年以來首次。受到全球主要央行進一步收緊貨幣政策拖累，歐洲股市早段下挫，美國三大指數期貨亦處於弱勢，其中納指數期貨跌近3%。

道指期貨最新報30077點，跌591點，標普指數期貨最新報3700點，跌90點，納指期貨最新報11266點，跌327點。

歐洲股市方面，德國DAX指數收市報13133點，跌351點，英國富時指數收市報7126點，跌147點，法國CAC指數收市報5909點，跌120點。Stoxx 50最新報3449點跌82點。