港股升近百點　京東飆逾4%　新東方在線跌一成│持續更新

【11:03】 京東飆近半成

港股升幅收窄，恒指現報20941點，升96點或0.46%。大市成交額619億元。

京東（９６１８）零售ＣＥＯ辛利軍指，考慮推出餐飲外賣服務，該股大4.549%，而美團亦升3.964%。

新東方在線現挫10.8%。

【09:55】 美團升近3%

港股重上21000點樓上，恒指現報21044點，升199點或0.96%；國指報7358點，升98點或1.36%；科指報4643點，升95點或2.11%。

美團﹙3690﹚升2.69%，成表現最佳藍籌股。另外，京東﹙9618﹚升2.11%、騰訊升1.57%、阿里巴巴升1.46%。

新東方在線暫挫5.59%，報27元。

潘樂陶旗下安樂工程程（1977）再瀉近一成，附屬遭競委會控違例，公司正就該訴訟尋求法律意見。

【09:45】新東方在線轉跌

港股低開後急回升，恒指現升29點或0.14%，報20874點。

新東方在線﹙1797﹚高開後急回，現挫12%，報25元。

【09:22】港股低開不足1%

港股低開，恒指開報20716點，挫128點或0.62%；國指開報7213點，挫45點或0.63%；科指開報4493點，挫53點或1.18%。

重磅科技股偏軟，騰訊﹙0700﹚跌1.57%、阿里巴巴﹙9988﹚跌2.24%、小米﹙1810﹚跌1.57%。

至於近日熱炒的新東方在線﹙1797﹚高開2.62%。

【08:55】日股跌幅擴大至700點

強加息陰霾下，美股偏軟，隔晚道指收市挫741點，失守3萬關，而納指也暴瀉4%。

亞洲股市延續跌勢，日本今早議息結果公布前，日本股市開市後跌幅擴大，最新跌逾2.6%，逾700點。日元最新反彈近１％，美元兌日元重上133樓上。日元兌港元新報0.59。日本10年期國債收益率升至0.265％，為2016年1月以來最高。

日本央行將於香港時間今早11點公布議息結果。日本財務大臣鈴木俊一早前表示，密切關注美國貨幣政策變化對日本經濟的影響。擔心日元突然走弱； 將繼續與日本央行密切合作； 希望外匯穩定地反映基本面； 希望日本央行繼續努力實現通脹目標。