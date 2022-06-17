財庫局許正宇︰港融入國家發展大局　中資具獨特角色

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指出，回歸25年來，香港作為國際金融中心的地位日趨鞏固，金融市場得到多方面的長足發展，除了中央對香港堅定不移的支持，以及特區政府致力創造的有利營商環境外，亦有賴於業界共同努力，當中中資金融機構擔當的角色不可或缺。

財庫局於上週四舉辦了「香港融入國家發展大局 在港中資金融機構發展策略」座談會，許正宇在座談會中得到不少對香港金融業發展—特別是在港中資金融機構於當中的獨有地位—的感悟與期許，包括可靠的「連通者」，香港是國家的國際金融中心，發揮着連通國內外資本與市場的重要橋樑作用；可靠的「聯動者」，香港一直透過創新的金融產品、服務滿足實體經濟各種需要；堅毅的「守護者」，國際政經大環境複雜多變，香港作為全開放的國際金融中心，容易受外來衝擊。

其中，許正宇提到，在去年在港上市集資當中，約四分之三有中資券商擔任保薦人，可見其重要地位。隨着越來越多在海外上市的「中概股」有意回流上市，中資券商的作用亦越見重要。他又指，據市場人士統計，中資銀行的資產佔香港整體銀行業超過三分之一，風險管理向來穩妥。另外，中資保險公司佔去年全港有效長期業務保費收入約五分之一。我們希望中資金融機構能繼續平衡穩定與發展，發揮金融系統「壓艙石」的作用。

展望未來，許正宇表示，政府期待中資與港資、外資金融機構共同發展、並駕齊驅，利用好香港作為國家的國際金融中心地位，聯手把金融服務業發展推上新台階。