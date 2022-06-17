穆迪過去9個月降內房評級91次　企業B3負面評級比率高於金融危機

評級機構穆迪指出，過去9個月對高收益債券的內房發展商發出91次降級，創下紀錄；又指出截至2020年12月的過往10年內，對該類公司發出的降級次數為56次。

在穆迪覆蓋所有日本以外亞洲高收益企業類別中，投機性評級為「B3負面」或更低的比率達到30.5%，為歷史新高。不單止按年幾乎倍增，比起2009年5月時﹑即爆發金融危機後的27.3%還要高。

目前遭到穆迪予「B3負面」或以下評級的內房股，包括恒大（3333）﹑雅居樂（3383）﹑融創（1918）﹑佳兆業（1638）及富力（2777）等。

年內亞洲高收益債發行額大減逾9成

該投資評級機構副總裁兼高級分析師Kelly Chen接受外電訪問時，指出下調評級乃反映目前內地發展商正處於艱難的經營環境，所有發展商面臨融資環境，合同銷售疲弱，並未發現內地扶持政策帶動明顯反彈，相信有關影響在下半年才體現。

穆迪報告亦指出，隨著信貸條件收緊，對亞洲高收益債券發行人而言，美元債市場保持相對關停；又指出今年首5個月高收益債券總發行額為12億美元，按年跌93%。

Kelly Chen指出今年或會有更多發展商陷入違約，該行覆蓋超過50家房企，當中一半以上前景為負或正接受降級審查。