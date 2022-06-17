政府﹕3至5月份失業率跌至5.1%　消費及旅遊行業失業率回落至8.8%

統計處發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年2月至4月的5.4%下跌至3月至5月的5.1%。就業不足率亦由3.8%下跌至3.5%。

與今年2月至3月比較，在3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由今年2月至4月的3,559,200人，下跌至年3月至5月的3,553,800人，減少約5,400人。同期的總勞動人口亦由3,765,300人下跌至3,745,200人，減少約20,100人。

失業人數（不經季節性調整）由今年2月至4月的206,100人下跌至3月至5月的191,400人，減少約14,700人。同期的就業不足人數亦由142,000人下跌至130,400人，減少約11,600人。

失業率回落0.3個百分點

勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示：「失業和就業不足情況隨着本地疫情緩和及社交距離措施在期內較後時間逐步放寬而有所改善。新一輪消費券計劃和『2022保就業』計劃亦對就業市場有幫助。3月至5月經季節性調整的失業率下跌0.3個百分點至5.1%，就業不足率亦下跌0.3個百分點至3.5%。同時，總就業人數減少5 ,400人至3,553,800人，跌幅大為收窄。失業人數減少14,700人至191,400人。」

「按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年3月至5月較上一個3個月期間顯著下跌1.2個百分點至8.8%。其中，餐飲服務活動業的失業率大幅下跌1.9個百分點至11%，零售業的失業率下跌0.9個百分點至7.4%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是建造業和藝術、娛樂及康樂活動業。」

「展望未來，只要本地疫情維持受控，本地經濟活動以致勞工市場情況在未來數月應會繼續改善。政府推出的各項支援措施將繼續有助支援企業和保障員工就業。因此，社會各界必須與政府齊心合力控制疫情。政府會繼續密切留意相關情況。」