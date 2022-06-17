惠譽降金沙及澳博評級　料今年賭收為2019年27%

投資評級機構惠譽將拉斯維加斯金沙，以及旗下的金沙中國（1928）及新加坡濱海灣金沙的發行人違約評級下調，由原來的BBB-降至BB+。同時將澳博（0880）的長期外幣發行人違約評級，由BB降至BB-。

惠譽指出將金沙一系發行人評級下調外，亦將拉斯維加斯金沙及金沙中國的無擔保債務評級，由BBB-降至BB+/RR4，濱海灣金沙的擔保債務評級則由BBB降至BBB-/RR2。同時將該系公司所有評級，全部維持負面評級觀察名單內。雖然澳門當局已澄清賭牌續牌風險，但是惠譽指出今次調低金沙一系評級，與該投資評級機構對澳門政府嚴格的防疫措施﹑持續疲弱的訪客數據﹑及調低內地經濟預測下，對澳門博彩業復蘇信心減少有關。

惠譽亦將澳門全行業預測下調，又認為重新競投賭牌，最終對財務的影響仍處不明朗。

該投資評級機構亦指出，將澳博發債體Champion Path Holdings Limited評級調低，由BB降至BB-，全部維持負面觀察名單，而由降低評級與金沙一系公司面對的理由相若。惠譽指出澳門旅遊訪客表現疲弱，拖慢上葡京項目的業務提升進度。同時亦考慮到未來澳博要承擔衛星場的職工成本，單是2022年下半年計，料已約達6億元。至於尋求再融資方面，惠譽料在今年6月底，可以提取190億元再融資貸款，令公司手頭流動資金頭寸回升至57億元，在扣除上葡京餘下的建築成本15億元，營運資金可達到42億元，預料足別營運至明年下半年。若經營環境未改善，料澳博LBITDA達20億元，同時要應付5億元維修開支，以及每年8億元利息成本。

此外惠譽預料今年全年賭收相當於2019年的27%。