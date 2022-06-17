港交所﹕南向交易累計淨流入2.3萬億　料更多ETF產品納入互聯互通

早前監管機構宣布將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通投資對象。港交所（0388）內地業務發展主管毛志榮出席《HKEX Voice》節目時指出，中﹑港兩地ETF市場在過去數年經歷了快速發展，產品生態亦各有特色，預料兩地ETF市場互通後，發行人可互相學習對方市場發展經驗，加快發展。他認為長遠而言符合納入投資目標範圍內的ETF產品肯定會增加，兩地交易所及監管機構對ETF納入互聯互通充滿信心。

毛志榮又俗語「萬事開頭難」來預測ETF通往後發展，認為只要開了頭後，後面的路一定越走越寬，越走越順。

毛志榮先於節目簡述兩地自2014年開展股票互聯互通後的成果。自從2014年推出以來，滬深港通一直運行平穩，成交也越來越活躍，為內地和香港的股票市場都帶來了新的活力。

從北向通來看，開通至今，累計的交易規模已經超過了77萬億人民幣，北向跨境資金累計淨流入超過1.6萬億人民幣；從南向通來看，開通以來，累計交易規模已經達到27萬億港元，南向跨境資金累計淨流入超過2.3萬億港元。

目前，港股通已經成為內地投資者直接投資香港市場的主要管道，滬股通和深股通則成為了國際投資者投資內地A股市場的主要管道。根據最新統計，目前境外投資者持有A股的總規模超過3萬億元人民幣，值得關注的是，其中超過7成是通過滬深港通來持有的。

在談及ETF通時，毛志榮表示這也是首次將滬深港通的合資格標的延伸到股票以外的領域。合資格的ETF在被納入滬深港通以後，兩地投資者可以直接像買賣股票一樣買賣ETF。

就交易機制、額度控制、投資者適當性等方面來說，都與滬深港通現有的機制基本一致，所以說基本上實現了兩地ETF市場的互聯互通。

他亦指出 ETF納入互聯互通是對於兩地投資者和市場發展方面有很多好處。

首先，對於兩地投資者來說，ETF作為一種低成本的分散投資工具，可以方便兩地投資者提升跨境資產配置的效率，對一些不希望花時間去研究個股的投資者來說可以通過投資ETF輕鬆地進行多元化跨境資產配置；

其次，對於兩地ETF市場的各類參與者來說，ETF作為一種交易產品，可以豐富各類交易策略的開發，探索更多交易機會；

第三，對於ETF發行人來說，可以接觸到更多的來自於不同區域的投資者，豐富投資者群體，提升產品的管理規模；

第四，對於兩地ETF市場來說，在閉環管理、風險可控的互聯互通機制下，ETF的納入不但可以為市場注入新的流動性，還可以實現兩地投資者在同一市場裹同時參與同一個ETF產品的交易，有效提升價格發現的效率，有利於兩地ETF市場的產品開發和生態的不斷完善，推動兩地金融市場的共同發展。