聲音也是名片！　說話前遵守八步曲　會議氣氛變和諧｜知薇

上周末，知薇參加了逾千人的線上領導力課程，有來自62個國家地區的各年齡背景的同學，不分時區晝夜，每日約12個小時研習。課程內容豐富，學到的新技巧技能，回到工作和生活裏，知薇嘗試應用效果甚好。

領導力，始於領導自己。領導自己，包括我們如何呈現、表達和管理自己等許多層面（包括體態、形象、聲音、表達、思想、專註力、自律力）。知薇在課程裏學到關於聲音表達的心法技巧後，用在和財務部開會上。兩部門合作多年，有無數次開會討論，這次是前所未有的愉快順利，財務部出名難搞的老大最後居然說自己非常滿意和放心——真的是太陽從西邊出來了！如此有效的方法，知薇今天就與讀者分享一下。

課程邀請來的演講者Arthur Samuel Joseph是溝通表達領域的專家，有50多年經驗累積，他的理論技術叫Vocal Awareness（聲音覺知）。Arthur提醒大家，聲音在身心靈結合統一下，會產生巨大的能量。不少人卻終其一生，都無法完全盡用自己的聲音能量，這類問題通常根源自兩種深層次恐懼：一是對被拋棄的恐懼(fear of being abandoned)，二是對承認自己力量的恐懼(fear of claiming one’s power)。

Arthur鼓勵每個人在演講或開會前，都進行包含八個步驟的儀式，以提升身心靈統一，令發聲更有共振，令發言更直擊心靈，從而提升溝通的效率和效果。

第一，深呼吸，想像仿佛有根線貫穿整個人（從脊椎到頭頂上），將整個人拉高拉直，與高我/靈性連接。

第二，感恩我的源頭(Thank you to my source)。

第三，愛和放手(Love and let go)。

第四，進入緩慢、安靜、有意識和充滿愛的呼吸狀態（如嬰兒般的呼吸）。

第五，放鬆下巴和舌頭（人的下頜是全身最復雜的關節，舌頭是全身最強壯的肌肉）。

第六，不急不忙 (Take my time)。

第七，專註於要溝通的話題。

第八，做自己（表達和溝通，不為了得到任何人的認可）。

開始溝通後，Arthur提醒要繼續保持有意識的深呼吸，充滿愛和放鬆，語速要放慢。針對許多人都容易越說越快的情況，Arthur的金句是：「說得太快沒有任何好處，反而可能失去一切。」 「停頓是有價值的，它創造了聆聽的空間。」細想來，有影響力的演說家，都很能鎮住舞臺，而他們一定是有條不紊、娓娓道來，不單令聽眾引人入勝，更提升了他們發言的公信力。

最後，對於許多人一緊張就用無用助詞的情況，Arthur建議要有意識去除所有的「嗯」、「啊」、「我覺得(I think) 」等無意義、打斷聽眾思維或顯得怯懦的「白噪音」，相反可以用停頓和更有自信的詞語取代，比如「我相信(I believe) 」(而非 I think)。

下課一星期了，知薇幾乎每次開會前都用三分鐘做好那八個步驟的儀式，準備好自己的狀態和呼吸，會議氣氛明顯更和諧融洽，解決問題和達成一致的效率更大大提升，不可不謂神奇。那儀式帶來自己「全然的在，全然的是，全然的接納」，從而也帶動溝通對家的狀態更好，估計就是這方法屢試不爽的秘密所在。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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