聲音也是名片！　說話前遵守八部曲　會議氣氛變和諧｜知薇

上周末,知薇參加了逾千人的線上領導力課程,有來自62個國家地區的各年齡背景的同學,不分時區晝夜,每日約12個小時研習。課程內容豐富,學到的新技巧技能,回到工作和生活裏,知薇嘗試應用效果甚好。

領導力,始於領導自己。領導自己,包括我們如何呈現、表達和管理自己等許多層面(包括體態、形象、聲音、表達、思想、專註力、自律力)。知薇在課程裏學到關於聲音表達的心法技巧後,用在和財務部開會上。兩部門合作多年,有無數次開會討論,這次是前所未有的愉快順利,財務部出名難搞的老大最後居然說自己非常滿意和放心——真的是太陽從西邊出來了!如此有效的方法,知薇今天就與讀者分享一下。

課程邀請來的演講者Arthur Samuel Joseph是溝通表達領域的專家,有50多年經驗累積,他的理論技術叫Vocal Awareness(聲音覺知)。Arthur提醒大家,聲音在身心靈結合統一下,會產生巨大的能量。不少人卻終其一生,都無法完全盡用自己的聲音能量,這類問題通常根源自兩種深層次恐懼:一是對被拋棄的恐懼(fear of being abandoned),二是對承認自己力量的恐懼(fear of claiming one’s power)。

Arthur鼓勵每個人在演講或開會前,都進行包含八個步驟的儀式,以提升身心靈統一,令發聲更有共振,令發言更直擊心靈,從而提升溝通的效率和效果。

第一,深呼吸,想像仿佛有根線貫穿整個人(從脊椎到頭頂上),將整個人拉高拉直,與高我/靈性連接。

第二,感恩我的源頭(Thank you to my source)。

第三,愛和放手(Love and let go)。

第四,進入緩慢、安靜、有意識和充滿愛的呼吸狀態(如嬰兒般的呼吸)。

第五,放鬆下巴和舌頭(人的下頜是全身最復雜的關節,舌頭是全身最強壯的肌肉)。

第六,不急不忙 (Take my time)。

第七,專註於要溝通的話題。

第八,做自己(表達和溝通,不為了得到任何人的認可)。

開始溝通後,Arthur提醒要繼續保持有意識的深呼吸,充滿愛和放鬆,語速要放慢。針對許多人都容易越說越快的情況,Arthur的金句是:「說得太快沒有任何好處,反而可能失去一切。」 「停頓是有價值的,它創造了聆聽的空間。」細想來,有影響力的演說家,都很能鎮住舞臺,而他們一定是有條不紊、娓娓道來,不單令聽眾引人入勝,更提升了他們發言的公信力。

最後,對於許多人一緊張就用無用助詞的情況,Arthur建議要有意識去除所有的「嗯」、「啊」、「我覺得(I think) 」等無意義、打斷聽眾思維或顯得怯懦的「白噪音」,相反可以用停頓和更有自信的詞語取代,比如「我相信(I believe) 」(而非 I think)。

下課一星期了,知薇幾乎每次開會前都用三分鐘做好那八個步驟的儀式,準備好自己的狀態和呼吸,會議氣氛明顯更和諧融洽,解決問題和達成一致的效率更大大提升,不可不謂神奇。那儀式帶來自己「全然的在,全然的是,全然的接納」,從而也帶動溝通對家的狀態更好,估計就是這方法屢試不爽的秘密所在。

【財經專欄】見薇知著.知薇|資深金融圈內人

見慣京城春秋,經歷英倫風雨,安住香江之港。思考金融現象,分析職場百態,探究健康秘密。

