余偉文：料金管局將承接更多港元沽盤　速度將加快

金管局近期多次承接港元沽盤，預計下周二本港銀行體系結餘將減少至約2,679億元。金管局總裁余偉文表示，港美息差造成套息交易，令資金流出港元，預計金管局有機會承接更多沽盤，速度也將加快，而港息也必然會上升，這次滯後於美息的情況，預計將會相較以往為短，他提醒公眾作出投資決定及借貸時，需留意利息風險。

余偉文：利率上升 港銀行亦不會出現按揭風險

余偉文出席電台節目時表示，現時銀行按揭的「防波堤」已很高，新造按揭成數約五成，供款比率三成多，從風險管理角度來看，即使利率上升，銀行也不會出現按揭風險。

被問到本港或有機會被剔出環球銀行金融電信協會（SWIFT），余偉文回應指，金管局已制訂預案，應對各種可能出現的極端情況，本港有4,600多億美元外匯儲備是很強的後盾，銀行體系亦有很多緩衝空間，但仍要加強底子和監測能力。

他續指，香港是全球第三大美元外匯交易中心，一旦被逐出SWIFT支付系統，就會有如「七傷拳」般影響環球金融體系。

余偉文表示，香港一旦被逐出SWIFT支付系統，會如「七傷拳」般影響環球金融體系。 （鄭子峰攝）

他又指，過去10年，本港展現了國際與內地之間橋樑角色，相信未來5至10年，仍會成為推動本港國際金融中心的一大動力，只要繼續把握內地提供的機遇，包括研究擴大「理財通」產品範圍、改善債券通「南向通」機制、在互聯互通機制下多推出風險管理產品，以及加強離岸人民幣中心地位等，前景將會非常樂觀。

余偉文認為，利用央行數碼貨幣將是大勢所趨，金管局現時較著重批發層面的工作，包括解決長久以來的跨境匯款問題，減省處理時間和成本等，目前正與內地、阿聯酋、泰國，以及國際結算銀行等推行全球領先的項目。至於可否在零售層面推行數碼港元，金管局正與業界研究具體應用場景，包括可否利用區塊鏈構建平台，讓市民更容易使用，但亦要顧及網絡安全的技術問題，預計一、兩個月後會正式公布。