滬深300指數高收　亞太區股市普遍下挫　日股跌近200點｜持續更新

美國聯儲局於上周四凌晨宣布大手加息0.75厘後，對資本市場的影響餘波未了。縱使上周五納指高收，全周計三大指數悉數下跌。今早日股仍未見起色，早段錄得近200點跌幅，韓股則跌1.8%。



【15:09】港股升近60點

上證指數低收，報3315點，跌1點，深成收市報12487點，升155點，滬深300收市報4330點，升21點，創業板收市報2710點，升52點。

亞太區股市方面，日股跌191點，報25771點，台股跌273點，報15367點，韓股收市報2391點，跌49點。

港股方面，恒指升57點，報21132點，國指升19點，報7386點，科指升1點，報4654點。

【14:26】恒指再次轉升

港股再次轉升，恒指最新報21124點，升49點，國指升13點，報7380點，科指跌13點，報4640點。

【13:22】港股走勢午後逆轉

港股走勢午後再逆轉，恒指跌61點，報21013點，國指跌30點，報7337點，科指跌53點，報4599點。

新東方系下瀉，新東方（9901）瀉5.1%，新東方在綫（1797）瀉21.4%。

【12:32】港股半日升32點

港股今早在21000點附近拉鋸。不過內房股卻跑出，碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別抽升7.7%及12.3%，為今早藍籌升幅榜的首2名。

恒指中午收市報21109點，升34點，國指收市報7373點，升5點，科指收市報4631點，跌22點，成交額833億元。

物管股今早上揚，融創服務（1516）中午收市報4.71元，保利物業（6049）升3.2%，中海物業（2669）升4.4%，華潤萬象生活（1209）升5.8%。

內房股亦上揚，潤地（1109）升7.4%，中海外（0688）升7.8%，龍湖（0960）升5%。

內需消費股方面，青島（0168）升2.6%﹑百威亞太（1876）升1.7%，中午收市報20.6元，潤啤（0291）升4.7%。

金融股方面，港交所（0388）升1.2%，中午收市報360.2元，滙豐（0005）則跌0.5%。

科技股方面，網易（9999）瀉7.7%，為今早表現最差藍籌。

【11:08】港股倒升

港股倒升並且企穩21000點，恒指最新報21148點，升73點，國指最新報7385點，升17點，科指升4648點，跌5點。

【10:30】港股維持逾百點跌幅

港股維持逾百點跌勢，恒指最新報20941點，跌133點，國指最新報7304點，跌63點，科指最新報4568點，跌85點。

不過碧桂園系表現突出，碧桂園（2007）升7.4%，最新報4.63元，碧桂園服務（6098）升6.4%。

其他內房股亦有較突出表現，中海外（0688）升6.2%，潤地（1109）升4.9%。

網易（9999）為表現最差藍籌，跌8.7%。

油價回落，中海油（0883）跌5.2%。

【09:37】恒指曾收復21000點

港股跌幅收窄，曾收復21000點，最新報20982點，跌92點，國指最新報7391點，跌37點，科指最新報4611點，跌41點。

濠賭股表現疲弱，金沙（1928）瀉5.4%，為暫時表現最差藍籌。

科技股亦處弱勢，網易（9999）跌2.9%。

內房及物管股上揚，碧服（6098）升2.5%，潤地（1109）升1.5%。

【09:25】港股低開126點

恒指最新報20948點，低開126點，國指最新報7325點，低開42點，科指最新報4625點，低開27點。

阿里（9988）低開2.4%，騰訊（0700）高開0.2%。

滙豐（0005）低開1.6%。