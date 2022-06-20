星展料美國加息至4厘後見底　明年下半年減息　港今年底加P按

美國上周加息0.75厘，市場仍然憂慮通脹壓力，星展銀行（香港）財資市場部董事總經理鄭志樑預計，聯儲局最快將在7月再度上調息率0.75厘，至年底料息率將達到3.5厘。美國除了要控制通脹，還要留意經濟增長放緩，預計在息率加至約4厘高位後，明年下半年將減息20個點子，至明年底達至3.8厘。

本港方面，受到美國加息影響，港美息差致套利交易，金管局近期多次入市承接港元沽盤。鄭志樑表示，這屬於聯匯正常操作，並非等同香港走資，但估計至年底時本港銀行結餘將減少至1,500億元，港息將有大幅上升，H按將觸及封頂位，而P按也有機會上調。預計6個月後，1個月拆息將恢復兩年疫情前水平，而3個月拆息則達到3.7厘，屆時會接近或者低於美國3個月Libor水平。

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理鄭志樑預計，聯儲局最快將在7月再度上調息率0.75厘。（顧慧宇攝）

俄烏軍事衝突導致能源價格上漲，加上中美交惡所帶來的關稅問題等，均加重美國通脹壓力，預計加息後明年下半年通脹能夠基本受控，屆時市場焦點將放於經濟增長放緩，故預計聯儲局屆時將會減息。市場擔憂美國長息向上，但預計目前10年期美國國債息率已處於高位，料將趨於穩定，待下一個周期會緩慢向下。

受通脹優良影響，目前美股受壓，惟鄭志樑對港股表現表示審慎樂觀，預計表現能佳於環球股市，主要是考慮到中國政府出台支持經濟的措施。近期經濟數據出台，顯示疫情及封控措施對於經濟的打擊沒有市場預期般大。另外過往市場擔憂的部分行業監管政策也有所鬆綁。

他並指出，中國仍錄得貿易順差，預計人民幣相對一籃子貨幣仍有升值潛力，年底美元兑人民幣將達6.6至6.8左右。美元匯率也有小幅升值空間。