恒指升206點　新東方在綫升幅擴至逾8%｜持續更新

美股周一（21日）因假期休市。今早亞太區股市普遍反彈，其中日本股市抽升逾400點，至於宣布加息0.5厘的澳洲，當地股市亦上揚逾1%。



【10:26】恒指升206點

恒指最新報21370點，升206點，國指最新報7475點，升75點，科指報4697點，升39點。

新東方在綫（1797）升8.4%，成交額達15.5億元，最新報18.4元。

【10:05】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅突然擴大，恒指最新報21424點，升260點，國指升94點，報7493點，科指升54點，報4712點。

【09:45】新東方在綫曾轉跌為升

今早低開逾3%的新東方在綫（1797），一度轉跌為升，最新報16.96元，新東方（9901）升1.9%。

至於昨日發盈警的中電（0002）則大跌5%，最新報68.95元。

恒指最新報21215點，升51點，國指最新報7403點，升4點，科指最新報4644點，跌12點。

【09:24】恒指高開101點

恒指最新報21264點，高開101點，國指最新報7425點，高開25點，科指最新報4677點，高19開點。

美團（3690）日前遭王興基金會合共減持10萬股B股作慈善用途，最新報200元，升0.3%。阿里（9988）最新報104.5元，升0.1%。

市場預期英倫銀行加快加息步伐，滙豐（0005）最新報51.1元，高開3.1%，渣打（2888）高開2.8%。