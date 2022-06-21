港股升幅午後擴大　國指重上7500點｜持續更新

美股周一（21日）因假期休市。今早亞太區股市普遍反彈，其中日本股市抽升逾400點，至於宣布加息0.5厘的澳洲，當地股市亦上揚逾1%。



【13:12】汽車股表現疲弱

港股最新報21489點，升325點，國指最新報7520點，升120點，科指最新報4743點，升85點。

汽車股表現偏軟，吉利（0175）最新報14.96元，跌1.1%，比亞迪（1211）最新報299元，跌0.7%。

【12:32】港股曾收復21500點

港股今早表現理想，更一度收復21500點，半日升逾300點。

恒指中午收市報21466點，升302點，國指中午收市報7512點，升112點，科指報4726點，升69點，成交額為619億元。

醫藥股普遍上揚，藥明生物（2269）升4.4%，報70.65元，中生製藥（1177）升1.6%，石藥（1093）升2.2%。

阿里健康（0241）升10.3%，平安好醫生（1833）升3.2%，京東健康（6618）升3.8%。

銀行股今早亦有較佳表現，滙豐（0005）升3.2%，報51.15元，渣打（2888）升3.4%。

科技股方面，騰訊（0700）升2.1%，美團（3690）跌0.1%，阿里（9988）升0.5%，小米（1810）升0.7%。

【11:53】恒指升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大，恒指最新報21417點，升307點，國指最新報7512點，升113點，科指最新報4731點，升74點。

【10:26】恒指升206點

恒指最新報21370點，升206點，國指最新報7475點，升75點，科指報4697點，升39點。

新東方在綫（1797）升8.4%，成交額達15.5億元，最新報18.4元。

【10:05】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅突然擴大，恒指最新報21424點，升260點，國指升94點，報7493點，科指升54點，報4712點。

【09:45】新東方在綫曾轉跌為升

今早低開逾3%的新東方在綫（1797），一度轉跌為升，最新報16.96元，新東方（9901）升1.9%。

至於昨日發盈警的中電（0002）則大跌5%，最新報68.95元。

恒指最新報21215點，升51點，國指最新報7403點，升4點，科指最新報4644點，跌12點。

【09:24】恒指高開101點

恒指最新報21264點，高開101點，國指最新報7425點，高開25點，科指最新報4677點，高19開點。

美團（3690）日前遭王興基金會合共減持10萬股B股作慈善用途，最新報200元，升0.3%。阿里（9988）最新報104.5元，升0.1%。

市場預期英倫銀行加快加息步伐，滙豐（0005）最新報51.1元，高開3.1%，渣打（2888）高開2.8%。