醫藥股彈出　滙豐抽升3.7%　領恒指全日升近400點

美股周一（21日）因假期休市。今早亞太區股市普遍反彈，其中日本股市抽升逾400點，至於宣布加息0.5厘的澳洲，當地股市亦上揚逾1%。



【16:33】港股升近400點

港股收市報21559點，升395點，國指收市報7549點，升149點，科指升102點，報4760點，成交額為1,193.6億元。

網上醫療股今日普遍上揚，阿里健康（0241）升12.5%，收市報5.58元，平安好醫生（1833）升2.7%，京東健康（6618）升6.5%。

藥明生物（2269）升5%，報71.1元，石藥（1093）升4.5%，中生製藥（1177）升2.9%，信達生物（1801）升13.5%。

內需股方面，蒙牛（2319）升4.4%，潤啤（0291）升1.1%，安踏體育（2020）升2.7%。

科技股方面，騰訊（0700）升2.8%，阿里（9988）升1.3%，美團（2020）升0.9%。

銀行股亦見投資者追捧，滙豐（0005）升3.7%，渣打（2888）股價升5.6%，報59.45元。

中電（0002）卻受盈警拖累，瀉7.1%，收市報67.4元。

【15:14】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3306點，跌8點，國指跌63點，報12423點，滬深300指數收市報4325點，跌4點，創業板指數收市報2692點，跌17點。

亞太區股市方面，日股升475點，收市報26246點，台股收市報15728點，升361點，韓股升17點，報2408點。

恒指收市報21491點，升327點，國指升123點，報7523點，科指報4738點，升81點。

【13:12】汽車股表現疲弱

港股最新報21489點，升325點，國指最新報7520點，升120點，科指最新報4743點，升85點。

汽車股表現偏軟，吉利（0175）最新報14.96元，跌1.1%，比亞迪（1211）最新報299元，跌0.7%。

【12:32】港股曾收復21500點

港股今早表現理想，更一度收復21500點，半日升逾300點。

恒指中午收市報21466點，升302點，國指中午收市報7512點，升112點，科指報4726點，升69點，成交額為619億元。

醫藥股普遍上揚，藥明生物（2269）升4.4%，報70.65元，中生製藥（1177）升1.6%，石藥（1093）升2.2%。

阿里健康（0241）升10.3%，平安好醫生（1833）升3.2%，京東健康（6618）升3.8%。

銀行股今早亦有較佳表現，滙豐（0005）升3.2%，報51.15元，渣打（2888）升3.4%。

科技股方面，騰訊（0700）升2.1%，美團（3690）跌0.1%，阿里（9988）升0.5%，小米（1810）升0.7%。

【11:53】恒指升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大，恒指最新報21417點，升307點，國指最新報7512點，升113點，科指最新報4731點，升74點。

【10:26】恒指升206點

恒指最新報21370點，升206點，國指最新報7475點，升75點，科指報4697點，升39點。

新東方在綫（1797）升8.4%，成交額達15.5億元，最新報18.4元。

【10:05】恒指升幅擴大至逾200點

港股升幅突然擴大，恒指最新報21424點，升260點，國指升94點，報7493點，科指升54點，報4712點。

【09:45】新東方在綫曾轉跌為升

今早低開逾3%的新東方在綫（1797），一度轉跌為升，最新報16.96元，新東方（9901）升1.9%。

至於昨日發盈警的中電（0002）則大跌5%，最新報68.95元。

恒指最新報21215點，升51點，國指最新報7403點，升4點，科指最新報4644點，跌12點。

【09:24】恒指高開101點

恒指最新報21264點，高開101點，國指最新報7425點，高開25點，科指最新報4677點，高19開點。

美團（3690）日前遭王興基金會合共減持10萬股B股作慈善用途，最新報200元，升0.3%。阿里（9988）最新報104.5元，升0.1%。

市場預期英倫銀行加快加息步伐，滙豐（0005）最新報51.1元，高開3.1%，渣打（2888）高開2.8%。