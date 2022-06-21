中電罕有盈警兼遭大行降級　股價挫近6%　摩通：公用股首選呢2間

中電 （0002） 因澳洲EnergyAustralia對沖合約帳面虧損發盈警，指出今年首5個月該澳洲業務的不利公平價值變動而錄得72億元相關稅後虧損，並導致公司錄37億元綜合營運虧損。消息拖累股價下挫，中電今早一度跌超6%，低見67.95元，午收市報68.35元，跌5.79%。

花旗發表報告表示，下調對中電評級，由「中性」降至「沽售」，將目標價由82.5元大降至56元。

該行預計，中電今年股息回報率僅4.3厘，對比十年期美國國債孳息率3.25厘水平未算吸引，因中電自2000年以來股息回報一直較十年期美國國債孳息率高出137個點子。

摩通：首選長建、電能

摩通因商品價格、加息、通脹因素，調整本地公用股評級及目標價。該行發表研究報告，指出中電、粵海投資（0270）均面對來自較高的燃料價格影響，以及分別面對澳洲業務激烈競爭、物業銷售放緩。

該行下調中電、粵海投資評級，均由「增持」降至「中性」，中電目標價下調30%，由90元降至63元；粵海投資目標價下調23%，由13元降至10元。

另外，該行指，受惠於英國及澳洲通脹，在燃料價格上升及人民幣貶值中，處於良好位置，加上隨全球經濟重啟，併購活動或加快，首選長江基建（1038）、電能實業（0006），評級均由「中性」上調至「增持」。長建目標價升22%，由49元升至60元；電能實業目標價升28%，由46.9元升至60元。