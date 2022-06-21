歐冠昇﹕改變存於港交所DNA　想成面向未來的公司首要作自我顛覆

6月27日為港交所（0388）為上市22周年慶誌。於喜慶日前夕，行政總裁歐冠昇於網誌內指出，周年慶一年一次，但變化與轉型卻無時不在。在慶祝香港交易所上市22周年之際，放眼世界，各種變化與轉型正在悄然發生。

他進一步指出，港交所對於變化和轉型並不陌生， 它一直存在於港交所的DNA，也是必須要做。短短22年，港交所已經從一家區域性股票交易所轉型成為國際領先的交易所集團；開創性地建立了連接中國與世界的雙向互聯互通機制；大力提升了市場的深度、廣度和流動性，並進行了影響深遠的根本性改革，改變了市場的DNA，成為了全球首選的融資場所。

歐冠昇指出，要成為一家面向未來的公司，港交所可以從各行各業的技術顛覆者身上學到很多東西，學習它們如何利用新技術和創新提供各種豐富的產品與服務，為大家提升效率、降低成本。

歐冠昇表示要實現有關願景，首先要從自我顛覆做起。多年來，不斷努力，在一些業務上取得了優勢並開創了互聯互通機制，這是港交所的支柱和強項。但是，行業競爭格局已經發生了巨大變化。不再只是與其他交易所競爭，也在與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭。港交所需要從以基礎設施為中心的模式向以客戶為中心的模式進化，必須在現有的基礎上超越自我，重新思考港交所的系統，進一步瞭解客戶的需求，需要前瞻性地思考如何在一個更加全球化和競爭更加激烈的市場中取勝。

其次，通過豐富業務和擁抱大趨勢。港交所的客戶需要渠道投資新的資產類別，例如數碼資產和ESG投資，也需要更豐富的數據和信息服務。例如，數碼資產近年來發展迅速，已成為國際市場上一大主要資產類別，在ESG投資方面，彭博預計，全球投資於ESG的資產規模在2022年底將達到41萬億美元，遠超2016年的22.8萬億美元。

第三，通過建設靈活高效的基礎設施。客戶體驗至關重要，需要提供輕鬆使用香港交易所各種產品和服務的渠道，為發行人和投資者創造以客為先的體驗，提供直接滿足他們需求的平台解決方案。為此，港交所已經投資於數碼化基礎設施，並積極擁抱大數據、開放式API以及雲端服務，以優化基礎設施並提升平台功能。

最後，需要更多優秀的人才。港交所需要真正優秀的人，需要對引領全球金融市場發展感到振奮的人，需要敢於迎接挑戰並有行動力的人。港交所需要使命驅動、有前線領導力、致力於為可持續未來做出貢獻的人。