5月通脹按年升1.2% 　政府料外圍價格壓力持續顯著　會密切留意

本港5月通脹升幅較4月放緩。政府指出上月整體消費物價按年升1.2%，4月升幅則為1.3%，若剔除所有政府一次性紓困措施影響，綜合消費物價指數升幅為1.7%，高於4月份的1.6%升幅，主要是受到電力﹑外出用膳及外賣費用升幅擴大。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年5月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至年4月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.2%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年5月份的按年升幅分別為0.8%、1.3%及1.6%，4月份的相應升幅則分別為1.1%、1.3%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數上月的按年升幅分別為1.7%、1.7%及1.8%，4月份的升幅則分別為1.6%、1.5%及1.7%。

衣履價格上月按年升5.6%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在上月錄得按年升幅的類別為衣履（上升5.6%）、基本食品（上升4.9%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、耐用物品（上升1.7%）、交通（上升1.5%）、雜項服務（上升1.3%）、煙酒（上升1.1%）和雜項物品（上升0.6%）。

另一方面，綜合消費物價指數在5月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌4.9%）和住屋（下跌0.5%）。

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率輕微上升至1.7%。本地疫情在月內維持穩定，衣履和外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目的價格繼續大幅上升。基本食品價格的升幅進一步放緩，但仍然明顯。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

由於一些主要入口來源地的通脹熾熱，預期外圍價格壓力將持續顯著。不過，由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。