調查｜訪問逾千員打工仔　逾6成指出實施4天工作周可改善精神健康

自新冠肺炎自2020年爆發以來，不少企業僱員更追求工作與生活可以更加平衡，期望得到更佳的生活質素，及降低因工作帶來的壓力。有機構在上月向1,083名本港全職及兼職員工，研究發現有71%上班族指出工作為影響精神健康的主要壓力來源，22%受訪者指出遙距工作對精神健康產生負面影響，僅19%受訪者指出遙距工作可以帶來正面影響。

如何可以改善僱員精神健康。61%受訪者指出僱主可以實施4天工作周，40%指出選擇工作時間的靈活性，分別有34%及32%受訪者指出公司參與精神健康日或周，亦另有21%受訪者指出，企業可以提供輔導服務等精神健康資源。

研究概述香港上班族對靈活工作環境的看法。近一半受訪者（48%）認為，靈活性意味可以選擇他們想要辦公時間。其餘受訪者則將其定義為能夠選擇工作的日子（17%），或可以在任何地點辦公的自由（17%）。1成受訪者表示，靈活性應該透過績效來衡量，而非工作時數（11%）。

大多數受訪者指出，可以選擇工作時數或天數（58%）為首要。此外，根據需要而靈活休假（54%）、能夠自主分配如何完成所需工作時數（42%）、在任何地方上班（41%）以及工作期間能夠外出處理突發事情也很重要（27%）。

85%僱員支持以工作成果衡量績效

更具靈活性的安排、4天工作周和更多有薪假期也是吸引及留住人才的主要因素。

隨著企業逐漸採納混合以至更靈活的工作模式，這亦引發在新工作環境中衡量員工績效的討論：更多僱主傾向注重員工的工作成果，而並非工作時數。大多數受訪者（85%）支持以工作成果而非時數來衡量績效，並認為這樣能夠提高效率、專注度和認可度。近一半（49%）受訪者表示，他們期望在這種模式下的辦公時數會逐漸減少。