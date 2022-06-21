綠色和可持續金融跨機構督導小組﹕就本地綠色分類框架作諮詢

由香港金融管理局和證監會共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組今日（21日）公布最新進展及接下來的工作方向，以提升香港在綠色和可持續金融方面的領先地位，支持金融體系邁向碳中和。

督導小組一直與業界及其他相關持份者保持接觸，深入探討本地綠色分類框架的特點和挑戰。在國際可持續金融平台2022年6月初發布共通綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy，簡稱CGT）報告的更新版本後，督導小組將在專家協助下，就本地綠色分類框架的結構和核心要素作出建議並進行諮詢。

全球金融監管機構關注的一個重點是促進向低碳經濟轉型的資本配置。作為全球可持續匯報的基準，國際可持續準則理事會（International Sustainability Standards Board，簡稱ISSB）的目標是在2022年底或2023年初制定第一套國際可持續準則。督導小組鼓勵市場參與者於2022年7月29日或之前積極回應ISSB就其建議準則進行的公眾諮詢。

證監會和香港交易所的首要工作是評估可否以氣候優先的方針對香港上市公司實施ISSB準則。證監會和香港交易所的聯合工作小組現正研究上市發行人遵照ISSB的建議披露要求草擬本進行匯報的準備情況和所面臨的挑戰。