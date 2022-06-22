吉利開引擎逆市飆5.8% 恒指跌265點｜持續更新
美國股市周二（21日）復市，三大指數全面反彈，其中道指勁升逾600點。亞太區股市方面，日﹑韓股市走勢個別，其中日本股市輕微升幅，韓股則回落。
【13:43】恒指維持逾200點跌幅
港股跌勢在午後未見明顯減退，恒指最新報21293點，跌265點，國指跌108點，報7440點，科指跌113點，報4646點。
吉利（0175）表現突出，逆市飆升5.8%。
【12:36】港股半日曾跌近300點
港股今早向下，半日曾跌近300點，其中阿里健康（0241）跌逾12%，為表現最差藍籌股。
恒指最新報21291點，跌267點，國指最新報7437點，跌112點，科指最新報4640點，跌119點，成交額為639.2億元。
平安好醫生（1833）跌2.6%，京東健康（6618）跌8.8%，中午收市報57.2元。
科技股方面，阿里（9988）跌2.3%，報103.4元，美團（3690）跌3.9%，報193.4元，騰訊（0700）跌1.3%，小米（1810）跌2.3%，京東（9618）跌4.7%。
油股亦處於弱勢，中石油（0857）跌2.9%，中石化（0386）跌0.9%。
手機設備股方面，舜宇（2382）跌4.3%。
【10:45】國指失守7500點
阿里健康（0241）跌勢加劇曾失5元，最新報5.01元，瀉9.9%，京東健康（6618）挫8.8%。
恒指最新報21372點，跌187點，國指跌84點，報7465點，科指跌83點，報4676點。
【09:49】恒指跌幅擴大
恒指最新報21405點，跌153點，國指最新報7488點，跌61點，科指跌54點，報4705點。
阿里健康（0241）跌5%，京東（9618）跌2.6%。
中電（0002）跌1.6%，友邦（1299）跌1.5%。
【09:20】港股低開89點
恒指最新報21469點，低開89點，國指最新報7507點，低開41點，科指最新報4737點，低開22點。
銀行股今早表現平平，滙豐（0005）最新報51.4元，平開，渣打（2888）平開。
中電（0002）平開，最新報67.4元。
阿里（9988）跌0.9%。