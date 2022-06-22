恒指瀉551點險守21000點　阿里健康瀉近14%　僅3隻成份股上揚

美國股市周二（21日）復市，三大指數全面反彈，其中道指勁升逾600點。亞太區股市方面，日﹑韓股市走勢個別，其中日本股市輕微升幅，韓股則回落。



【16:39】港股以全日低位收市

港股今日又再度大跌，不單止大跌逾500點，並且全日最低位收市，只能險守21000點。

恒指收市報21008點，跌551點，國指跌214點，科指跌4552點，跌207點，成交額為1,269億元。

今日一眾藍籌股中，只有3隻可以逆市上揚，其中吉利（0175）升4.1%，報15.68元，蒙牛（2319）升1.6%，長實（1113）升0.8%。

至於低收的66隻成份股中，阿里健康（0241）因受到內地擬禁止第三方平台網上賣藥消息拖累，曾大瀉逾16%，收市報4.79元，挫13.8%。京東健康（6618）亦大瀉，收市報53.4元，跌14.8%。

科技股今日亦處於弱勢，京東（9618）挫6.2%，阿里（9988）跌4.1%，美團（3690）跌4.8%。

內需及消費股同樣受壓，李寧（2331）跌4.2%，海底撈（6862）跌4%。

【15:25】 阿里健康挫14.56%

港股午後跌幅加大，恒指大挫521點或2.42%，報21038點。另外，科指及國指分別挫4.16%及2.74%。大市成交額1,054億元。

阿里健康挫14.56%，成表現最差恒指成份股。另外，京東及舜宇光學也瀉逾半成。

【15:07】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3267點，跌39點，深成收市報12246點，跌177點，滬深300指數收市報4270點，跌54點，創業板收市報2677點，跌15點。

亞太區股市方面，日股跌96點，收市報26149點，台股收市報380點，報15347點，韓股跌66點，收市報2342點。

恒指跌468點，報21091點，國指跌189點，報7359點，科指跌181點，報4578點。

【14:52】紐約期油跌勢加劇至5%

WTI原油期貨跌幅迅速擴大至5%，跌破104美元/桶，創5月初以來新低。布蘭特期油跌4.4%，跌破110美元。

受到油價下挫拖累，中海油（0883）跌3.1%，中石油（0857）跌4.2%。中海油服（2883）最新報7.54元，跌3.6%。

【14:47】恒指跌逾400點

港股跌勢擴大至逾400點，恒指最新報21139點，跌425點，國指跌170點，報7378點，科指跌169點，報4590點。

【14:27】恒指跌幅加劇至近400點

港股跌勢突然加劇，曾跌近400點，最新報21171點，跌387點，國指跌161點，報7388點，科指跌162點，報4597點。

阿里健康（0241）瀉14.4%，舜宇（2382）跌5.3%。

【13:43】恒指維持逾200點跌幅

港股跌勢在午後未見明顯減退，恒指最新報21293點，跌265點，國指跌108點，報7440點，科指跌113點，報4646點。

吉利（0175）表現突出，逆市飆升5.8%。

【12:36】港股半日曾跌近300點

港股今早向下，半日曾跌近300點，其中阿里健康（0241）跌逾12%，為表現最差藍籌股。

恒指最新報21291點，跌267點，國指最新報7437點，跌112點，科指最新報4640點，跌119點，成交額為639.2億元。

平安好醫生（1833）跌2.6%，京東健康（6618）跌8.8%，中午收市報57.2元。

科技股方面，阿里（9988）跌2.3%，報103.4元，美團（3690）跌3.9%，報193.4元，騰訊（0700）跌1.3%，小米（1810）跌2.3%，京東（9618）跌4.7%。

油股亦處於弱勢，中石油（0857）跌2.9%，中石化（0386）跌0.9%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌4.3%。

【10:45】國指失守7500點

阿里健康（0241）跌勢加劇曾失5元，最新報5.01元，瀉9.9%，京東健康（6618）挫8.8%。

恒指最新報21372點，跌187點，國指跌84點，報7465點，科指跌83點，報4676點。

【09:49】恒指跌幅擴大

恒指最新報21405點，跌153點，國指最新報7488點，跌61點，科指跌54點，報4705點。

阿里健康（0241）跌5%，京東（9618）跌2.6%。

中電（0002）跌1.6%，友邦（1299）跌1.5%。

【09:20】港股低開89點

恒指最新報21469點，低開89點，國指最新報7507點，低開41點，科指最新報4737點，低開22點。

銀行股今早表現平平，滙豐（0005）最新報51.4元，平開，渣打（2888）平開。

中電（0002）平開，最新報67.4元。

阿里（9988）跌0.9%。