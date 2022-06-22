德勤：超160間公司正申請上市　料本港能躋身全球IPO融資額前五位

德勤中國今日（22日）發佈新股市場研究報告，指出由於美國聯儲局加息、俄烏衝突等影響，今年上半年本港新股融資總額及數量大幅下降。

德勤中國料今年上半年港上市融資宗數按年跌48%至24宗，融資總額按年大跌92%至178億元，僅有3隻中概股上市，當中有2隻以介紹形式上市。

德勤中國預計，今年香港新股市場表現會較過去4年放緩，全年大約有70隻新股，集資金額1,600至1,700億元。

超過160間公司正申請上市

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，超過160間公司正在申請上市，當中包括中概股、或會進行大型集資的企業、生物科技公司、包括於第四季推出的簡化交收制度和預計即將推出的「南向通」股票以人民幣計價等的改革，將為下半年香港新股市場帶來支持，預計今年港交所有能力躋身全球新股融資額排行榜前五位。

SPAC （特殊目的收購公司）方面，他指出，今年香港SPAC上市市場的表現將反映傳統新股上市的趨勢。隨著兩間SPAC上市，另有10間SPAC正在等候上市。由於市況波動，2022年的SPAC 上市數量不大會超過10隻，每隻約集資10億元。