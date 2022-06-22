橋水達里奧﹕聯儲局難在不造成經濟疲弱下　對抗通脹

對沖基金橋水創辦人達里奧直言，對「聯想局指通脹一旦得到控制，情況就會再次好轉」的說法感到幼稚，明言情況與經濟機器的運作方式不一致。

他指出若持有這種觀點關注通脹，並將當局的緊縮政策視為一種低成本行動，認為只要通脹消失後情況會更好。可是實卻非如此。首次當物價上揚，消費支出便會增加，並多於所售商品及服務數量增加。同時央行對抗通脹的方式，是從個人及公司取走信資及資金以減少支出，及透過加息以扣減購買力，結果為增加利息支出及減少用作支出的金額。因通貨緊縮有助降低通脹，卻會引致市民減少支出，這不會讓事情變得更好。

他又指出當局應使用其力量以推動市場及經濟，如同駕車時輕輕使用油門及煞車以產生穩定性，而非用力踩油門然後大力煞車。同時要保持資產及負產相對穩定，以及不應讓資產負債表規模過大而無法管理。目前聯儲局政策並不好。

聯儲局正大幅加息。他指出聯儲局在不造成經濟疲軟情況下，是無法採取任何措施來對抗通脹。同時由於政府財赤，使當地負債及債務資產高企及繼續增加。同時聯儲局會出售政府債務，私人信貸增幅難不縮減，結果削弱經濟。從長遠來看，聯儲局可能會制定一個以滯脹形式出現的中間路線。