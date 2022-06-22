歐元貶值兌港元恐失八算　俄烏戰亂重傷歐元區　貿易赤字倍增百億

歐元今年至今貶值逾7%，兌港元跌至8.2 算，屢創六年新低。市場着眼點多放在央行加息政策之上，因美聯儲進取加息；相反歐洲央行卻遲遲未有起步「收水」，令兩種貨幣利率差距擴大所致。

不過，從最新歐洲公布的貿易帳數據來看，俄烏戰爭觸發的能源升浪，對歐元區經濟造成巨大打撃。近期歐元區經常帳由以往普遍錄得數百億盈餘，轉為「赤字」，最新貿易赤字額更超越300億歐元，按月急增一倍。

分析認為，即使歐洲央行打「開口牌」，明示7月加息，但是仍難以扭轉歐元的貶值壓力，估計歐元兌美元有機會跌至「一兌一」。更甚者，歐央行上周舉行緊急開會，商討防堵歐債危機，令市場關注闊別十年以後，「歐債危機2.0」或再現。

分析認為，即使歐洲央行打「開口牌」，明示7月加息，但是仍難以扭轉歐元的貶值壓力，估計歐元兌美元有機會跌至「一兌一」。(資料圖片)

歐洲多國重啟燃煤發電

俄烏戰爭至今已經持續近四個月，當地戰火未止生靈塗炭，同時摧毀了烏克蘭這個「東歐糧倉」，引發糧食及能源價格急升。特別國際油價進一步突破高位，3月時布倫特原油高位見近140美元；紐約期油高位見130美元，齊攀2008年以來高位。能源升勢擴展至天然氣及煤炭價格，西方國家對俄羅斯能源出口實施禁運及制裁，俄國亦降低向歐洲國家的天然氣輸送。種種舉措，令能源進口極度依賴俄羅斯的歐洲各國，難題日益加深。

首先，是能源供應穩定問題，西方國家皆指責天然氣進口急降，意大利指僅能從俄方接收到以往供應量40%的天然氣；法國的燃氣營運商GRTgaz更稱，自5月15日起，再沒接收到來自俄羅斯的天然氣。

德國工業聯盟（BDI）公布，預計今年德國GDP將增長1.5%，增速遠不及俄烏戰爭爆發前預計的3.5%。（AP）

德國工會預警經濟倒退

為化解天然氣供應不穩影響，多個歐洲國家如德國、丹麥、意大利、荷蘭和奧地利等已經表示，重啟燃煤發電，以燃煤代替天然氣度過危機。

歐洲各國的能源問題，對經濟造成巨大負擔，特別是對工業製造業領先的德國。代表當地廣大工業企業的行業組織已預警經濟收縮，最新德國工業聯盟（BDI）公布，預計今年德國GDP將增長1.5%，增速遠不及俄烏戰爭爆發前預計的3.5%。該組織是代表德國39家行業協會和10萬多家中小型企業的。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，歐元區貿赤擴大，因失去了俄羅斯的便宜能源後，令支付成本大幅上升。（張浩維攝）

貿易「赤字」倍增至逾300億

從歐元區的官方數據，可以進一步將能源危機對歐洲的損害「量化」。歐盟統計局（Eurostat）表示，歐元區19國在4月的貿易逆差達324億歐元，與3月的164億歐元逆差相較，幾乎翻倍。與去年同期相比，去年4月歐元區享有順差149億歐元。逆差的出現，元兇就是能源價格急升。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，今次歐元區貿易數據反映，俄烏戰爭所造成的能源價格高漲，已經由歐洲付出代價。當中，歐元區4月份貿赤擴大至324億元歐元，較3月的164億元貿赤，增加近一倍。原因是失去了俄羅斯的便宜能源後，令支付成本大幅上升。

意大利國債息升破4厘，令歐洲央行上周召開一次緊急會議，掀市場「歐債危機2.0」猜想。（資料圖片/路透社）

意大利國債息破4厘 掀「歐債危機2.0」猜想

眼下歐洲經濟，既要面對能源價格急升及供應不穩的雙重問題；同時亦要應對美國進取加息下，對歐元區國債，特別是「歐豬國」債息的抽升。

以基準的10年期意大利國債看，債息一度抽升至4厘以上，創9年高位，和德國國債的收益率之差超過2個百分點，是自2020年4月新冠疫情爆發以來的最大收益率差距。該收益率價差受到外界普遍關注，是歐元區金融壓力的晴雨表。

債息急升亦令到歐洲央行上周召開一次緊急會議，會後央行指會承擔維持債市穩定的責任，計劃買入高負債歐元區成員國的國債，以壓低其國債孳息率。.

溫灼培料歐元兌美元穿一算機會高

溫灼培認為，歐洲經濟面對多重難題，一來是能源問題，對工業的打撃，二來是部分昔日的「歐豬國」，如意大利及希臘等，國債債息急速抽升，高見4厘以上，試問這批國家如何有財政能力去承受巨大的債息支出。因此，歐洲央行的加息步伐，相信會較美聯儲更為審慎。

對於匯率的影響，他相信歐元貶值壓力擴大，兌美元會繼續受壓，相信歐元兌美元有機會貶值至一算。也就是歐元與美元同價，同時，歐元兌港元有機會跌穿8算。