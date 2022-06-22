證監會﹕打擊網上平台的投資欺詐騙局　仍為重點執法工作

證監會今天（22日）發表《2021-22》年報，年內當局就簿記建檔及配售活動的操守規定發表諮詢總結，旨在確保香港的資本市場交易能以公平和有序的方式進行。

證監會亦就兩項建議發表諮詢總結，分別為增設第13類受規管活動以使證監會認可集體投資計劃的頂層受託人及保管人直接受到證監會監督，以及引入投資者識別碼和場外證券交易匯報制度以便能夠更及時地監察證券市場。

證監會指出打擊網上平台的投資欺詐和騙局，依然是重點執法工作。當局會追查唱高散貨騙局的作案人士，並瓦解他們的網絡，同時亦與本地和海外監管機構及執法機關加強合作。

證監會主席雷添良表示：「香港是國際企業及投資者涉足內地市場的重要門戶，而本港市場在面對前所未見的挑戰時，展現出強韌的抗逆力。我們深信，香港的頂級國際金融中心地位依然穩固。」

證監會行政總裁歐達禮（Mr Ashley Alder）指出：「金融市場活動愈趨相互關聯，並且橫跨不同界別，因此需要採取靈活而具針對性的監管方針。我們特別著重於最重大的風險範疇，使本會的工作能夠在有關方面發揮最大成效。」

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示：「本會新制訂適用於基金及基金經理的氣候相關披露規定，讓投資者能更容易作出有根據的決定。這些監管配套措施，對於引導資金流向支持低碳經濟轉型，發揮著關鍵作用。」

此外證監會年報顯示，至今年3月底止，持牌機構及人士和註冊機構總數為48401，按年增加2.6%。其中，持牌機構數目上升2.3%至3231家。年內，有171宗新的機構牌照申請獲批。證監會收到合共7163宗新的牌照申請，增加28.5%。