Microsoft香港啟動初創支援計劃　提供免費科技及工具等資源

Microsoft 香港宣布，啟動「Microsoft for Startups Founders Hub」初創支援計劃，致力為亞洲區初創提供免費的科技、工具及其他資源。

Microsoft for Startups Founders Hub 計劃為不同發展階段、不同行業的初創企業提供全方位支援，協助他們拓展業務。計劃參考初創創辦人的意見，提供初創確實需要的支援。Microsoft 在調查中發現，初創企業最渴望進入可提供發展機遇和推動創新的數碼生態系統。

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，推出「Microsoft for Startups Founders Hub」計劃是為了提升香港初創生態系統，同時強化香港作為國際創新及科技中心的地位。自該平台推出，Microsoft與夥伴合作並透過其他本地計劃，協助超過2,000間香港初創企業。展望未來，Microsoft將繼續與科技園公司和數碼港合作，共同為香港初創企業發展掃除障礙，讓他們得以發揮潛能，為本地商業甚至國際市場注入動力。

此計劃為初創企業提供價值逾30萬美元的福利，當中包括Azure點數、使用Microsoft的產品，包括Microsoft 365、Teams、Power Platform、Power Automate Dynamics 365，以及GitHub 企業版及LinkedIn的應用。初創同時可享有由Microsoft可靠的合作夥伴，如OpenAI、Ansarada及 Drata等提供的獨家優惠。

Microsoft 香港指，參與計劃的初創企業透過Microsoft網絡加入全球輔導計劃，為他們提供Azure技術專家的支援和諮詢，以及Microsoft for Startups Founders School 的精選學習內容，幫助初創創辦人了解如何達到業務目標，提升他們的科技發展潛能。Microsoft 同時協助初創與廣泛的客戶群建立連繫，以加快接觸市場受眾。