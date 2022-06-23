恒指升幅曾擴大至逾400點 吉利踩油飆近9%｜持續更新
美國股市周三（22日）出現大幅波動，道指全日波幅逾600點，最終輕微低收。今早亞太區股市走勢相對穩定，其中日本股市上揚逾百點。
【14:04】恒指升幅曾擴大至逾400點
港股升幅進一步擴大，曾升穿21400點，升幅逾400點，最新報21371點，升363點，國指報7493點，升158點，科指升121點，報4673點。
吉利（0175）升幅擴大至8.7%，報17.04元。
【13:16】港股升幅午後擴大
港股升幅午後擴大，恒指最新報21276點，升267點，國指升119點，報7454點，科指升90點，報4643點。
油股反彈，中海油（0883）升1.9%。
【12:16】恒指半日升200點
恒指最新報21209點，升200點，國指最新報7426點，升91點，科指升64點，報4617點，成交額為593億元。
車股今早表現突出，吉利（0175）升7.4%，報16.84元，比亞迪（1211）升5%，長汽（2333）升6%。
科技股方面，阿里（9988）升4.3%，報105.9元，美團（3690）跌0.5%，騰訊（0700）升1.3%，小米（1810）升0.5%。
內需及消費股方面，李寧（2331）升3.2%，海底撈（6862）升0.7%，潤啤（0291）升3.3%。
內房股亦獲追捧，中海外（0688）升2.7%，潤地（1109）升2.8%。
不過東方海外（0316）卻逆市瀉7.1%，報212.2元。
【10:45】金屬資源股下挫
資源股明顯向下，洛鉬（3993）跌7.6%，江西銅（0358）跌6%，鞍鋼（0347）跌1%，中鋁（2600）跌1.7%。
恒指最新報21100點，升92點，國指報7383點，升48點，科指升4586點，升34點。
【09:44】恒指升幅擴大
港股升幅擴大，恒指最新報21273點，升265點，國指最新報7439點，升104點，科指最新報89點，最新報4641點。
小米（1810）升2.6%，報11.92元，網易（9999）升2.2%，京東（9618）升1.3%。
【09:25】恒指高開149點
恒指最新報21157點，高開149點，國指最新報7397點，高開62點，科指最新報4608點，高開55點。
阿里（9988）高開3.4%，報104.9元，美團（3690）高開0.8%，報193.2元。
昨日大瀉逾14%的阿里健康（0241）最新報4.8元，高開0.2%。
中電（0002）今早仍未止跌，最新報65元，低開0.9%。