金屬資源股受壓 洛鉬瀉7.6% 港股升幅收窄至不足百點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市周三（22日）出現大幅波動，道指全日波幅逾600點，最終輕微低收。今早亞太區股市走勢相對穩定，其中日本股市上揚逾百點。
【10:45】金屬資源股下挫
資源股明顯向下，洛鉬（3993）跌7.6%，江西銅（0358）跌6%，鞍鋼（0347）跌1%，中鋁（2600）跌1.7%。
恒指最新報21100點，升92點，國指報7383點，升48點，科指升4586點，升34點。
【09:44】恒指升幅擴大
港股升幅擴大，恒指最新報21273點，升265點，國指最新報7439點，升104點，科指最新報89點，最新報4641點。
小米（1810）升2.6%，報11.92元，網易（9999）升2.2%，京東（9618）升1.3%。
【09:25】恒指高開149點
恒指最新報21157點，高開149點，國指最新報7397點，高開62點，科指最新報4608點，高開55點。
阿里（9988）高開3.4%，報104.9元，美團（3690）高開0.8%，報193.2元。
昨日大瀉逾14%的阿里健康（0241）最新報4.8元，高開0.2%。
中電（0002）今早仍未止跌，最新報65元，低開0.9%。