恒指升幅擴大至近500點　收復21700點　GOGOX失守20元｜持續更新

美國股市三大指數均高收，道指升幅更接近200點。今早亞太區股市亦承接美股升勢，其中日本股市及韓國股市早段均上揚。



【14:30】GOGOX股價失守20元

今日掛牌的GOGOX（2246）股價走勢轉弱，失守20元，最新報19.7元，較招股價21.5元低8.4%。

【14:25】港受升幅擴大至近500點

港股升勢進一步擴大，恒指最新報21750點，升476點，國指最新報7645點，升182點，科指升202點，報4858點。

【13:55】港股曾升逾400點

港股升幅在午後曾擴大至逾400點，並只距21700點僅僅1點。最新報21659點，升386點，國指升147點，報7610點，科指升167點，報4823點。

【12:30】恒指半日升313點

港股今早表現理想，恒指中午收市報21587點，升313點，國指升127點，報7590點，科指升4798點，升142點，成交額為750億元。

汽車股延續上日升勢，吉利（0175）升7.8%，比亞迪（1211）升1.3%，小鵬（9868）升9.2%，理想汽車（2015）升3.4%。

醫藥股亦上揚，藥明（2269）升7.4%，藥明康德（2359）升6.5%，中生製藥（1177）升4.9%。

網上醫療企業亦上揚，平安好醫生（1833）升1.2%，阿里健康（0241）升6.2%，京東健康（6618）升4.2%。

科技股方面，阿里（9988）升5.5%，報113.9元，美團（3690）升1%，騰訊（0700）升1.1%。

【10:22】新能源股汽車股跑出

新能源汽車股表現突出，理想（2015）升2.5%，小鵬（9868）升8.4%。至於藍籌股比亞迪（1211）升0.8%，報312.6元。

恒指則升幅收窄，最新報21500點，升226點，國指升96點，報7559點，科指最新報4755點，升99點。

佐丹奴（0709）獲周大福企業提全購，帶動今早股價上揚，最新報1.88元，升18%。

【09:49】GOGOX首掛高招股價5%

GOGOX（2246）今日首掛，曾高見23.1元，最新報22.6元，較招股價21.5元高出5.1%。

【09:42】恒指升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大，恒指最新報21596點，升322點，國指升125點，報7588點，科指升105點，報4761點。

車股延續上日升勢，吉利（0175）最新報17.12元，升1.7%，長汽（2333）升2%。

阿里（9988）仍維逾4%升幅。

【09:25】港股高開176點

恒生指數最新報21450點，高開176點，國指報7535點，高開72點，科指報4724點，高開68點。

阿里（9988）最新報112.6元，高開4.3%，美團（3690）最新報195.1元，高開1.3%。

6間博企已延長賭牌至今年底，濠賭股今早表現，澳博（0880）最新報3.06元，高開1%。