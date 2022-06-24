歐冠昇：目前有180宗上市申請　數字逼近新高

港交所今日復辦實體上市儀式，快狗打車GOGOX（2246）成為復辦後首家上市企業，行政總裁歐冠昇亦現身出席。

歐冠昇在會後提到，港交所已經很長時間沒有舉辦實體活動，今日能夠恢復令人興奮。他又稱，快狗打車是本地創立及集資的企業，樂見更多香港企業在港交所上市。

歐冠昇又形容，新股市場正在熱身中，並指目前已有約180家新股向港交所遞表申請上市，稱是很高的數字，申請數字逼近歷史新高。

市場人士估計今年上半年港交所新股集資額全球排名第九，被問到會否感到壓力，歐冠昇回應指單看6個月時間，個別交易所只要有一間大型公司上市集資，便能夠取得更高的排名。他強調，港交所專注長期發展，隨著有眾多上市申請，當市況改善，有望鼓勵更多公司上市。

對於中美監管審計的問題上，歐冠昇希望能夠看見中美雙方良好發展，讓公司自由選擇在何地上市。他又指，當東方與西方聯繫更緊密，公司或更傾向選擇在港上市。

近年新股集資額近萬億元

另一方面，歐冠昇今早出席香港投資基金公會論壇時指出，在過去2至3年，本港經歷艱難時刻，包括社會事件﹑新冠肺炎疫情﹑地緣政治問題等，目前不少主要市場非常關注宏觀環境﹑加息，以及通脹等情況。他又指出在過去3年，本港新股集資額近1萬億元，從數據反映出香港是一個非常有彈性市場。

他又指出目前港交所收入中，不足5%來自數據，可是在其他交易所，相關收入比例會較高，亦指出日後港交所會繼續發展數碼市場。