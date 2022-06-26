橋水基金操作啟示　儲局踩油門再急剎車　美經濟難軟著陸︱林子傑

橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）上周二（21日）在 LinkedIn 上發帖稱，聯邦監管機構沒有任何金融政策可用來避免經濟下滑，而出現的將會是美國經濟滯脹。

他認為美聯儲（Federal Reserves）在通脹方面的行動要麼太慢，要麼太激進。中央銀行應該使用他們的權力來穩步推動市場和經濟，就像一個好的司機開車一樣，輕輕地踩油門和剎車，而不是用力踩油門和踩剎車，從而導致經濟的急速前傾和落後。

他認為美聯儲對經濟如何運作並沒有很好的基本了解，官員們到現時還認為緊縮政策是一種低成本的行動，在通脹下降時能讓經濟變得更好。但事實並非如此，即使加息有助於降低通脹，這些政策會削減消費者的購買慾和購買力，但這並不能定義為讓經濟變得更好。

他還認為美聯儲不能夠實現經濟「軟著陸」，也不會在控制通脹的同時避免衰退。「在不造成經濟疲軟的情況下，美聯儲無法採取任何措施來對抗通脹，」他寫道。從長遠來看，美聯儲很可能會制定一條以滯脹形式出現的中間路線，而滯脹是經濟停滯、高通脹和高失業率的結合。回顧歷史，美聯儲降低通貨膨脹是通過人民和機構受到痛苦的擠壓和減少支出而達到的，而歷史總會重演，這次也將如此。

2022年初，橋水已經在做空美國政府債券和美國主要股票指數。根據彭博社的一份報告， 橋水現在也是歐洲股票的最大賣空者，根據最新的披露聲明，橋水賣空的公司包括ASML Holding、TotalEnergies、Sanofi、 Santander、Bayer、AXA、ING 和 Allianz 等歐洲藍籌公司。

在最近接受 La Repubblica 採訪時，Dalio解釋說，他正在轉向可以抵禦通貨膨脹的資產，同時避免債務資產和可能受到地緣政治動盪打擊的國家。橋水基金聯席首席投資官Greg Jensen 在接受《金融時報》的最近一次採訪時説到，他將當前美國股市的劇烈波動，歸咎於美聯儲結束量化寬鬆政策。如果中央銀行在未來不能大量購買美國國債，其他美國債券的投資者必須介入，並拋售股票和其他資產來籌集資金認購。「所以市場會看到債券拋售或股票拋售之間的這種拉鋸效應」。至於橋水基金正在看好的大宗商品和通脹指數債券(TIPS), 都將在低增長和價格上漲的滯脹環境中受益。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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