金管局年報︰環球經濟前景仍受制重大不確定因素

金管局在2021年年報中，談及今年工作重點及前瞻。該局指，環球經濟前景仍受制於重大的不確定因素，金管局會密切注視最新發展，提高警惕，防範各種潛在風險，以維持金融體系穩定健全。

展望未來，由於各種不明朗因素均有所增加，市場或會面臨較大波動。一方面，美國聯邦儲備局若繼續以快速步伐推進貨幣政策正常化，可能導致全球金融狀況於未來明顯收緊，並增加全球的債務負擔。另一方面，繼2022年初烏克蘭局勢升級，包括中美緊張關係在內的不明朗地緣政治因素或會持續高企，並再度引發金融市場波動。最後，隨着疫情反覆，若大規模封城再度出現，將導致環球供應鏈樽頸問題持續，並為全球增長及通脹帶來負面影響。

不過，金管局指出，香港金融體系憑藉過去多年所建立的抗震能力及緩衝，有足夠能力抵禦不利衝擊。該局將繼續密切注視本地及外圍環境的風險與不穩定因素，並會按需要採取適當措施維持香港的貨幣及金融體系穩定。

金管局將會在2022年進行多項研究，探討影響香港經濟的事項，並評估相關潛在風險。與此同時，金管局持續推行的數碼化計劃，將會有助提升其監察能力，以支持對金融體系進行更全面的監察及分析。