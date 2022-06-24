花旗料本港銀行將於第四季調高最優惠利率25個基點

本港拆息連日上升，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，3個月本港銀行同業拆息（Hibor）今年第三季平均值約1.35厘，第四季平均值約1.6厘。他又預期在今個周期內，Hibor有機會加快追趕美國利率上升步伐。

他指出Hibor走高，並且可能會比聯儲局於2015年加息周期，更快地跟隨美國利率上升，因為目前港元貸存比率現在已升至約86%，並且在環球央行於疫情期間推出寬鬆措施。整體而言，政策利率快速上升，或將傳導至1個月Hibor上。

惟他預計銀行業界可能會推遲調高最優惠利率，直至今年第四季經濟出現實質性改善，屆時可能調高25個基點。

廖嘉豪預計，美國7月將加息75個基點，9 月和11月加息50個基點。在今年12月、明年1月和3月各加息25個基點。他預料至今年底，聯邦基金利率達到3.5至3.75厘，明年3月利率達到4至4.25厘。

他表示，美聯儲需要採取更加果斷的行動來收緊金融環境，以降低過高的通脹率，維持年底時核心通脹約為 4.7%的預測，這代表聯儲局官員可能繼續對通脹上行感到意外，並將政策利率推得更高，因為任何通脹意外上揚，都可能導致當局採取更加鷹派政策措施。