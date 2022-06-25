日圓弱勢未改　美銀分析師﹕日央行改變政策便可支持匯率公平價值

日美兩國央行貨幣政策取態背馳，讓日圓兌美元在年內屢創自1998年10月以來新低。對於日圓走勢，美銀分析師於周五（24日）撰寫的簡評指出，若日本央行轉向較鷹派的貨幣政策，或美國經濟出現衰退，足以支持日圓公平價值。

據《彭博》引述美銀策略師Myria Kyriacou於簡評，指出現時正留意日圓匯價與其基本行為均衡匯率（fundamental-based Behavioral Equilibrium Exchange Rate models）理論價相距多遠。她指出當日圓兌美元處於135.25時，該行估算日圓的均衡匯率應為90.74，即較市場匯價高出49%。

不過在簡評內亦有提及今年交易員會須更留意全球央行貨幣政策走向﹑大宗商品價格急升多於匯率價值，並指出上述提及的模型予外界了解貨幣的中期走勢。

她指出匯率價值可予投資者一個框架去思考匯價，同時提供一個重心，以分辨有關匯率是出現結構性轉變，或是短期內出現波動及雜音。惟她強調在政策存有不明朗時，不預期匯價出現朝基本價值方向大幅調整的情況，卻預期會繼續尋求實際價值。

美元兌日圓於周五收市報135.23，每百日圓兌港元則報5.806。

稱美元屬廣泛地被高估

在簡評中Myria Kyriacou亦有提及美元屬廣泛地過份被高估，包括挪威克朗兌美元是明顯偏低，其現行匯價與該行按均衡模型預測，相差64%。同時亦指出縱使歐元區正值貿易及往來賬出現惡化，並將歐元兌美元均衡匯率由1.25調低至1.22，目前歐元仍被低估。