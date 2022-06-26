中電澳洲業務巨虧　5厘「息即是空」　網易擬攻升空事業?︱鄭昆侖

中電（0002）因為澳洲業務錄得巨大金額虧蝕（約72億港元）而為2022年上半年發盈警。上週股價下跌10.5%，收報65.2港元。中電的「死因」是煤價暴升導致澳洲電廠「硬食」煤價成本。另外，上電網的售價沒有大幅提高，因此一路發電路蝕。再者，加息環境亦影響合理的股息率水平。美國10年期債息率水平已見3.1至3.4厘，因此不再是完全零風險的中電沒有4.5至5.5厘未必可以吸引到「好息之徒」。

跌了不少之後的中電，息率已回升至4.75厘。值得留意的是，如果澳洲業務情況仍惡劣， 那麼中電亦有可能需要用香港公用業務的現金流去「填補澳洲的深洞」。因此，派息的穩定性亦沒有人可以作出保証。市場內自有好息之徒，亦「息」跟「色」又是同音字。不要心邪，筆者所指的「色」是「色相」而已。正如佛家所云，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。

「黃賭毒」等三害 能否合法地投資?

正如上世紀90年代初的電影《五億探長雷洛傳II之父子情仇》中所暗示，對於某些社會文化以及衛道之士而言，「黃賭毒」是三害。電影內，新任外籍警務處處長要求雷洛打擊「黃賭毒」等三害，但是估不到雷洛玩「躺平」，將大量警力集中「做樣式」查封相關檔口。結果是，街上治安沒有人手理會，亦導致「天下大亂」。那當然，本土華人玩手段自然不及政治老手英國人，雷洛後來亦識趣退隱江湖。

至於在2022年的香港，只要是經馬會下注，那麼賭仍是合法的。即使是股票市場，如金沙中國（1928）以及銀河娛樂（0027）等澳門賭業股亦是藍籌股。只不過，區內「水」緊亦導致「馬交」的賭業情況不濟。

至於毒，不好意思，在香港是犯法的。在北美市場，當地投資者仍可以買賣大麻（Pot、Hemp、Cannabis)股份，只不過當地近年大麻合法化之後便呈現供應過剩的問題。

至於「黃」，在香港理論上沒有直接涉黃的上市的股份。無論如何，內地手機遊戲企業網易（9999）近日推出了一隻涉及男仕生理需要的「元宇宙4D遊戲」。

網易（9999）：轉型至「元宇宙 cross over 飛機杯」?

網易於6月中推出了一隻名為《元力FUN》的手機遊戲，而且官方亦同時推出相關的智慧旋轉「飛機杯」。若果不是這一隻遊戲，大家未必知道原來網易旗下有一間成人情趣用品企業，品牌為春風（TryFun）。《元力FUN》的指定「飛機杯」原來是春風的出品。

至於這類型的手機遊戲是否合乎道德，這個不好說。只要內地官媒沒有進行批判，看似現時暫未出現大問題吧。

只不過，筆者所擔心的反而是《元力FUN》的遊戲玩家如果過度追逐元宇宙內的分數排名, 會否因為「用力過度」而傷身傷神? 嚴重者，會否因為過度「出征」而弄至「精盡人亡」?

無論如何，近年李生叫人買樓時要「量力而為」，似乎亦套用於《元力FUN》的遊戲玩家吧。

至於擬似將手遊業務「手遊化」的網易，在行業近年面對行業政策風險的情況能否打出新天地，這個值得留意。網易的股價水平是147港元。相比其他中資科網股，網易近年的波動性不算大。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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