積金局：料積金易平台首兩年可降30%行政成本

積金局主席劉麥嘉軒今日（26日）發表網誌，指自2000年實施強積金制度起，積金局配合政府不斷改良強積金制度，在21年間制定21組法例修訂，務求為計劃成員提供更佳的退休保障。

談及強積金的充足度，她指，這個廣受關注的課題與多個因素息息相關，包括供款額、投資回報、收費水平及投資年期。

在投資回報方面，強積金總資產值當中，約三成是淨投資回報（已扣除費用及收費），自制度在2000年實施至2022年3月底的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率，跑贏通脹，為打工仔的退休資產增值。

至於收費方面，強積金基金平均基金開支比率已由2007年的2.1%降至最新（截至2022年5月底）的1.39%，減幅超過三分之一。而現正全力構建中的「積金易」平台，可進一步大幅降低行政成本，預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費可平均降低三成。

劉麥嘉軒又指，一直以來，「對沖」安排無可避免令強積金資產流失，削弱了強積金的退休保障功能。取消「對沖」安排日後實施後，計劃成員將會有更充足的資產作滾存增值，善用複息效應的特點，加強退休保障成效。有信心強積金制度在「積金易」平台和落實取消對沖雙劍合璧下，配合其他優化措施，必定能為打工仔的退休保障作出更大貢獻。