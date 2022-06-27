港股午後升幅收窄　騰訊一度倒跌　遭大股東反口再減持｜持續更新

美股三大指數上周五強勢反彈，其中道指大升逾800點，納指及標指更抽高逾3%。反映中概股表現的納斯達克金龍指數上周五亦隨外圍走上，收漲4%。



【13:44】港交所重上400元關

中證監正式將ETF納入互聯互通，港交所(0388)午後升勢持續，現升7.2%，報401.2元，重上400元大關。

【13:05】騰訊一度倒跌

騰訊南非大股東Naspers宣布計劃有序減持騰訊股份，以籌集資金進行一項長期、開放式的回購計劃。Naspers估計，每天出售的公司股份平均不會超過公司之每日平均成交量約3%至5%。

惟Naspers在2021年減持後，曾承諾3年不再賣股。

騰訊午後股價一度倒跌，低見381元。此前一度重上400元以上，升幅達4%。

【12:00】半日升近700點

恒生指數半日升684點，重上22400點關口，成交額達1,027億元。

成份股方面，小米追落後，表現一支獨秀，半日漲12.77%。

體育板塊持續拉升，安踏體育（2020）、李寧（2331）、波司登（3998）漲約9%，特步國際（1368）漲逾7%。

蘋果概念股同樣拉升，比亞迪電子（0285）漲逾17%，丘鈦科技（1478）漲13%，藍籌舜宇光學（2382）漲一成，瑞聲科技（2018）漲逾7%。

【10:30】升幅擴大 企穩兩萬二關

港股早段升幅接近500點，升穿22200點關口，成交額超過500億元。

小米（1810）升幅擴至8%，高見13.24元，成交額達15億元。

科指日內升4%，京東（9618）、美團（3690）漲約4%；騰訊控股（0700）漲約3%。

【09:20】港股開漲257點

恒生指數開報21976點，逼近兩萬二關，高開257點或1.19%。恒生科技指數高開1.28%，報4906點。

成份股方面，阿里巴巴（9988）高開近3%，報117.3元。港交所（0388）更升近3.7%，報388元。

回港中概股高開，再鼎醫藥（9688）漲近5%，百濟神州（6160）、攜程集團（9961）漲超4%，小鵬汽車（9868）、蔚來（9866）漲近3%。