花旗：日圓短線料再創逾20年新低　未來12個月可望掉頭反彈

近期日圓持續貶值。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖估計，未來3個月日圓兌美元跌至138水平，再創逾20年低位，主要因為日本央行本月議息會議上，仍然堅持維持寬鬆貨幣政策不變；相比之下，美國進取加息，令美日兩國利差擴大。該行預期今年餘下時間，美國會再加息合共2厘。

不過，若以未來6個月至12個月量度，相信日圓兌美元可望回升至130水平，主要由於美元指數有機會見頂，同時估計美國明年出現經濟衰退機率達到40%。

市場料明年中 美聯儲或掉頭減息

對於美國經濟，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，短線而言美國通脹高企，料年底通脹仍然會企6.5%以上，因此聯儲局在衡量經濟增長及應對通脹的優先順序，會重點放於壓通脹，因此預期7月美國將再加息75點子，9月及11月分別加息半厘；12月才會放慢加息，料加幅25點子。

不過展望明年，該行料美國出現衰退風險增至40%，現時市場已經開始估計，明年年中聯儲有機會掉頭減息，因此預期未來3個月，美匯指數升至107.31水平後將會見頂；走勢與美國長期國債利率有望見頂一致。

三大板塊捕捉內地經濟見底回升

其他匯市方面，花旗料未來6至12個月，人民幣兌美元將貶值至6.95水平，因內地仍會減息刺激經濟，預期今年餘下時間，內地有機會再減息10個點子及降準25個點子。

經濟增長方面，該行估計第二季是內地最壞情況，第三季及第四季增長回升至4.8%及5.5%。全年料增長3.9%。因此看好中資股表現，料汽車股，工業股及消費股三大板塊，可受惠內地經濟見底回升。