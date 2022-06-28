恒指重上兩萬二　騰訊跌5%　遭南非大股東部署減持｜持續更新

周一美股三大指數輕微回落，跌約0.2%至0.7%。中概電動車股表現較弱，「蔚小理」分別跌2%至4%。至於反映中概股表現的納斯達克金龍指數收跌0.38%。



【11:10】恒指重上兩萬二

恒指重上兩萬二，最新跌幅收窄至179點，報22049點。

異動股方面，美蘭空港（0357）宣布推出租金減免措施，料收益將減少約6,469萬元人民幣，股價受壓，一度低見22.1元，插近6%；最新報22.8元，仍跌3.8%。

至於時代天使（6699）傳遭兩名主要股東減持，共套現約4.32億元。股價今早急挫，最低見過159.1元，插8.9%，新造161.5元，瀉7.6%。

【10:00】騰訊跌幅擴大至5%

騰訊早段跌幅擴大，最新跌逾半成，低見356.4元，成交額達57億元。騰訊主要股東Naspers及Prosus於6月27日宣布，計劃開始進行一項長期、開放式的回購計劃，並將有序地以場內出售騰訊股份的方式籌集回購計劃所需資金。

港股跌幅亦隨之擴大，最新失守兩萬二關，低見21958點，大市成交逼近400億元。

【09:20】港股低開84點

恒指今早低開0.38%，開報22144點。科指開跌0.89%。科技股普遍低開，蔚來汽車（9866）跌逾6%，京東（9618）跌約3%，嗶哩嗶哩（9626）跌約2%，騰訊（0700）跌超1.4%。

歐舒丹（0973；L'Occitane）漲近8%，公司昨公布業績，年度純利增長57.5%至2.42億歐元。