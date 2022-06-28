畢馬威：本港上半年集資額創十年新低　料全年80宗IPO集資2000億

畢馬威中國今日（28日）表示，受地緣政治和經濟上的不確定性，香港新股市場氣氛不佳，上半年僅僅錄得24宗首次公開募股（IPO），集資178億元，金額為過去十年新低。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出，市場已消化負面因素，港股估值有待修復，同時已適應加息環境，下半年新股市場穩健，現有超過170宗等待上市，當中超過36宗是生物科技公司，中概股回歸和生物科技公司將為下半年香港新股市場帶來支持。

他預計，本港今年有80宗IPO，或有6家集資逾百億的「超大型新股」（mega IPO），去年集資2,000億元，有望躋身全球集資排行榜前五。

劉大昌又指，現時符合本港第二上市要求的在美上市中概股大概有20多間，相信將逐漸回歸，但集資額會下降，再加上市況波動下，公司估值及市值不如預期，導致公司或改以介紹形式回港，取得上市地位的同時不集資。

SPAC（特別目的收購公司）方面，畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，本港有兩間上半年以SPAC形式上市，集資20億元，預期今年將有10間SPAC公司上市。