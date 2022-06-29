亞太區股市全面下跌　深成跌近300點　港股挫459點｜持續更新

美國股市再度大幅下跌，道指瀉近500點，反映科技股走勢的納指，跌幅更達3%。今早亞太區股市普遍受到上日美股表現影響下挫，其中日本股市早後下段逾300點。



【15:15】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3361點，跌47點，深成收市報12696點，跌286點，滬深300指數收市報4421點，跌69點，創業板收市報2768點，跌71點。

亞太區股市亦普遍低收，日股跌244點，報26804點，韓股跌2377點，跌44點，台股跌199點，報15240點。

恒指最新報21959點，跌459點，國指報7681點，跌211點，科指報4918點，報185點。

【14:40】恒指跌逾500點

恒指跌幅擴大至逾500點，最新報21915點，跌503點，國指跌226點，國指最新報7667點，科指跌199點，報4904點。

【14:29】恒指維持逾400點跌幅

港股午後再次失守22010點，跌408點，國指跌187點，報7705點，科指跌162點，報4940點。

雖然市場疲弱，但是仍有二﹑三線股當炒，愛高（0328）升55.6%，報0.112元。

【13:33】恒指跌勢擴大至逾400點

港股跌勢午後加劇，恒指最新報22009點，跌409點，國指跌191點，報7701點，科指跌168點，報4935點。

舜宇（2382）跌6.2%，創科（0669）跌5.7%。

【12:29】港股半日跌365洞

港股今早曾失守22000點，暫時收復此大關。科技股及車股普遍下滑，明顯拖累大市表現。

恒指最新報22053點，跌365點，國指跌181點，報7712點，科指跌4948點，跌155點，成交額為865.6億元。

蔚來（9866）跌8.4%，小鵬（9868）跌6.4%，比亞迪（1211）跌3.9%，吉利（0175）跌7.3%。

科技股方面，美團（3690）跌2.6%，阿里（9988）跌3.3%，小米（1810）跌3.5%。

內需及消費股方面，安踏（2020）跌4.7%，李寧（2331）跌3.2%，海底撈（6862）跌3%。

金融股方面，友邦（1299）升1.4%，滙豐（0005）跌不足0.1%。

【11:19】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報22081點，跌337點，國指最新報7734點，跌158點，科指跌132點，報4971點。

車股向下，比亞迪（1211）挫3.6%，吉利（0175）瀉6%，理想汽車（2015）跌5.9%。

【10:55】浙江世寶瀉一成

浙江世寶近日急升，其A股因（深圳﹕002703）交易異常波動，停牌核查。受消息拖累，該股H股股價亦大瀉，現插水10.9%，報2.45元。

集團公布，A股股票自2022年6月13日至6月28日，股價交易已累計出現異常波動四次，跟公司基本面偏離較大，投資者較為關注。為維護投資者利益，公司將就A股股票交易異常波動情況進行核查。

【10:07】恒指跌幅收窄

大市跌幅收窄，恒指最新報22191點，跌227點，國指跌123點，報7770點，科指最新報5002點，跌101點。

碧桂園系逆市上揚，碧桂園（2007）升4.8%，碧桂園服務（6098）升5.1%。

【09:22】港股低開293點

恒指最新報22125點，低開293點，科指最新報4987點，跌116點，國指跌152點，報7741點。

科技股普遍低開，騰訊（0700）最新報360元，跌1.6%，阿里（9988）最新報114.5元，跌3%，美團（3690）最新報204.6元，跌1.4%。

滙豐（0005）平開，報52.05元。