凱基亞洲料恒指下半年最樂觀見25000點　推介三板塊　薦六港股

凱基亞洲發布2022 年下半年宏觀經濟及市場展望，該行對於恒指下半年目標價23000 點，樂觀情況可達25000點。該行建議留意三大投資主題，包括新能源塊板、内需及基建，以及防守股。

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑稱，下半年市場表現將會由政策主導，包括中國經濟政策及美國聯儲局的貨幣政策。凱基亞洲提出下半年三大策略「ABC」，包括亞洲股票（ Asian Equity）、平衡組合（Balanced Portfolio）、商品（Commodity）。

亞洲股票可看高一線

溫傑指，比較各地股市，亞洲股票基本因素穩健，可提高一線；另外除股票之外，債券作為分散風險及增加潛在利息的收入亦是吸引之選；商品方面預期下半年原油需求回升有利油價進一步走上。

凱基亞洲精選三大板塊—新能源、內需及基建、商品及防守股，涉及六隻港股，預期回報達一成至兩成。

新能源股方面，該行推薦比亞迪（1211）及龍源電力（0916）；內需及基建則推介百威亞太（1876）及中國中鐵（0390）；商品及防守股則看好領展（0823）及紫金（2899）。

溫傑補充指，過去他曾經提及「四不買」，包括內房、物管、生科、科技，但認為目前部份房企及科技股可以留意，原因是科技股的監管壓力放鬆，以及企業盈利前景明朗化，建議投資者可考慮買入科技股ETF以捕捉機遇，避免投資單一個股的集中風險。