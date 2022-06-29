瑞信：加息潮席捲全球　GDP放緩　但港股升勢有望持續

2022年上半年將結束，期間各主要央行貨幣政策轉向、烏克蘭戰爭、中國新一輪疫情以及供應鏈中斷，令通脹居高不下，促使經濟放緩速度超出預期。但瑞信表示，投資者不應就此失去信心，對市場過分悲觀，現在貿然退出市場並非明智之舉。

根據瑞信估計，美國標題通膨將於本年度第三季到達頂峰，而美國核心個人消費支出價格亦於日前創新高。因此，各大央行不惜冒着經濟放緩的風險，亦希望抑制通脹。瑞信亞太區首席投資總監伍澤恩（John Woods）對此表示，預計全球GDP增長會因而進一步放緩至3.5%，但強調不會出現經濟滯脹。

面對環球經濟疲弱，加上地緣政治、疫情等因素的影響，伍澤恩認爲美國即使希望抑制通脹，亦應「軟著陸」，避免陷入經濟衰退的困境。他續指，雖然現時美國的工業生產正在收縮，或會拖累美國經濟，但相信當中國在7月解除封城時，工業生產會迅速反彈。

值得留意的是，伍澤恩表示，經濟發展「成也中國、敗也中國」。他指中國政府的穩增長措施、上海和北京疫情影響的持續減弱以及中國商品進口關稅的潛在下調等，將利好中國工業，同時有望帶動環球經濟。可是，若中國未來經歷新一輪疫情，並因而封城，將令供應鏈再一次中斷，對環球經濟予以沉重打擊。

香港前景方面，瑞信大中華區首席投資總監邵志銘認爲儘管經濟已逐步擺脫疫情影響，還有消費券計畫的加持，但個人消費的回升主要取決於重新開放邊境和國際旅行的前景。他建議港府應盡快放寬外地旅客入境的隔離要求，以吸引内地及海外旅客到港消費，刺激經濟。他又指，隨著港府緊追美國加息步伐，資金面日趨緊張，樓價也將面臨風險，未來需更加謹慎。

另外，邵志銘認爲近日港股的升勢將持續一段時間，展望恒指升至23000點。他表示特別看好互聯網、新能源及綠色相關的股票行業版塊，認爲有望跑贏恒指，值得投資。