新世界﹕11間獲旗下Impact Kommons計劃支持初創　得星展頒獎嘉許

新世界發展（0017）今日（29日）宣布，11間獲旗下Impact Kommons計劃支持的香港及國際初創企業，榮獲星展銀行頒發DBS Social Impact Prize，嘉許有關初創實踐以可持續發展、融入本地文化為本的創科方案，並與新世界旗下各個業務部門推行試驗計劃，在廢物管理、再造物料等範疇，推動更多元化的可持續發展。Impact Kommons將展開下一輪招募，藉此繼續推動綠色創新，共建可持續未來。

星展銀行透過亞洲地區的不同計劃頒發DBS Social Impact Prize，藉此鼓勵更多企業及初創公司發揮創新影響力。而Impact Kommons為亞洲首個以聯合國可持續發展目標（UNSDG）為藍本的初創企業加速計劃，並由新世界集團旗下的開放式創新平台Eureka Nova及星展香港全力支持，支援科技企業及初創公司在新世界生態圈內發展，實踐新世界2030 可持續發展願景（2030 願景）。

自Impact Kommons計劃於2019年成立以來，已與30間企業及初創公司合作，並在新世界生態圈內外進行了36項業務合作計劃。Impact Kommons即將展開第四輪招募，參與計劃的公司將與新世界各個業務部門和合作夥伴，就預先確定的商業案例緊密合作，計劃為期四個月。