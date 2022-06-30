證監會雷添良：工作愈趨成熟　前置式監管不做「事後孔明」

1989年證監會成立，是一個負責監管香港證券及期貨市場的獨立法定機構。作為一個國際金融中心的金融監管機構，證監會一直致力加強和維護香港證券及期貨市場的廉潔穩健，令投資者和業界的利益得到保障。

證監會主席雷添良視像出席扶輪舊生會（Rotary Alumni Association）5周年活動時表示，證監會成立至今已成立33年，機構標誌曾兩度更改。1989年，證監會於成立初期採用其中英文簡稱搭配深綠色設計標誌，感覺平實簡約。1999年，證監會成立十周年時，其標誌改用方格型設計，象徵香港完善、穩固的法律架構。其中，標誌中的「證」字除了代表證監會，更象徵其公正持平的處事作風。2018年，證監會再度更改其標誌，其設計靈感來自經常在香港上空盤旋的飛鷹，提醒證監會需時刻保持警覺、致力保障投資者及秉公執法。

他指出機構標誌的演變，除了反映時代變遷，更是證明了證監會的監管工作隨市場發展愈趨成熟及複雜，力證證監會過往的付出及進步。

他續指，證監會已於2017年改用前置監管方式，望在事故發生前出手介入，進行調查，並承諾不做「事後孔明」。他認爲這監管方式有望提高調查違規個案及市場失當行為的效率，保障投資者，維持證券期貨業的秩序。