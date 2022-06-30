名創招股靠合夥人制度迅速擴張　創業不足10年成全球行業龍頭

今日開始招股的名創優品（9896），與來自日本的同業MUJI無印良品，是一對不時交鋒的對手。不單止在零售市場上角力，雙方亦曾對簿公堂。於2019年北京高院判決無印良品侵權成立，需要賠償名創優品經濟損失及合理開支逾60萬元（人民幣‧下同）。

回首名創優品的過去，該公司創立短短不足10年，竟成為一間進駐全球超過100國家﹑擁有逾5,000間門店之餘，並奠定為內地及全球自有品牌綜合零售業務的商品交易總額（GMV）一哥之位。取得這樣的成果，是因為公司能能夠快速擴張；而讓公司得以快速擴張，正是其合夥人制度。



全球擁有逾5000家門店

名創優品從2013年在廣州開出第一家門店，至不足10年後今日，通過合夥人模式在中國以及海外迅速擴張，至今擁有逾5,000家店。在2020年赴美成功上市後，至今來港上市。

當年名創優品在申請美國上市時，在招股書風險亦有提及，可能不時受到指控其侵犯專利、商標或其他智慧財產權的信函，可能涉及智慧財產侵權索賠。不過，在香港招股書中，則未有提及此項風險，似是已經擺脫了被指「山寨」的陰霾。

名創優品去年為中國自有品牌綜合零售業務市場龍頭，而無印良品則屈居第二。（無印良品官網）

為中國及全球自有品牌綜合零售一哥

而事實上，目前名創優品在中國內地及全球市場佔有率，已經超越無印良品。據招股書資料顯示，名創在去年中國自有品牌綜合零售業務的商品交易總額（GMV）市佔率達11.4%，為市場龍頭，而無印良品則屈居第二，市佔率僅為2.8%。在全球市場上，名創市佔率達6.7%，也為市場龍頭，排行第二及第三的分別為大創及無印良品，市佔率分別有5.5%及5.3%。

除了名創優品門店品牌外，其並於2020年推出TOP TOY潮流玩具門店品牌，去年在中國潮流玩具市佔率為1.1%，市場排名第七。

截至今年3月尾，其在中國擁有5,113家名創優品門店，當中中國佔3,197家，大部份為合夥人點，直營店及代理門店僅分別佔11及17家。海外有1,916家，當中主要為代理門店，合夥人門店僅有207家。

名創優品門店現時已進駐全球約100個國家及地區，遠至北美及印度，為全球自有品牌綜合零售行業擁有最廣泛門店網絡的零售商。TOP TOY門店則有92家，其絕大部分收入來自第三方品牌銷售，小部分為聯名開發的IP產品及內部孵化的IP產品銷售。

名創優品在中國以合夥人方式拓展，而海外市場則以自行開設及運營店鋪方式先行進入市場。（名創優品官網，西班牙分店）

中國合夥人投資12至15個月回本

招股書並顯示，合夥人模式一直是名創開設新店的首選，除了在西藏有少數直營店及少數門店由一名代理商運營外，所有其他在中國的名創優品門店都是按照合夥人模式運營。中國合夥人一般在開店後12至15個月內收回門店投資。截至去年尾，860家名創合夥人中已有475家投資超過3年。少量的直營店則屬於旗艦店，用於維持及改善品牌形象。

而在海外的北美及印度等市場，則以自行開設及運營店鋪方式先行進入市場，當地商業夥伴在看到試點門店表現並萌生興趣後，便會以合夥人或代理模式，擴大這些市場的門店網絡。

受到新冠疫情及封控措施影響，截至今年4月尾，在中國有約11%的名創優品名店暫時關閉，當中上海暫時關閉的店鋪數目達126家。（資料圖片）

疫情推動發展線上業務

至於公司業績表現，2022年首3個月收入按年增5%至23.41億元，主要受到國際市場收入增長17.4%帶動。而截至3月底的現財政年首9個月收入按年增18.1%至77.61億元，除了由於海外業務從疫情中恢復，也來自線上及其他銷售渠道收入增長帶動。期內毛利率大幅提升2.5個百分點至29.6%，主要由於高毛利國際業務帶動，以及名創優品品牌戰略升級後若干產品的貢獻。期內轉虧為盈，錄得盈利4.31億元，相較去年同期錄得虧損15.4億元。

公司又指出受到新冠疫情及封控措施影響，截至今年4月底，在中國有約11%的名創優品名店暫時關閉，當中上海暫時關閉的店鋪數目達126家。為了減輕對業務的影響，名創加快了線上業務的增長，通過促銷及其他措施，加快若干嘗試的庫存周轉。海外市場方面，有約4%的門店暫時關閉。

近期在中國若干省份爆發Omicron疫情，導致物流及運輸服務供應商運營終端，也對產品的發貨及交貨產生負面影響，因此並延誤了至海外市場的交貨，令名創及海外代理商增加了在產品交付上的成本。