本港5月零售按年跌1.7%　表現失色　市場人士原預期增長8.4%

政府公布本港5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，按年跌1.7%，表現與市場預期的8.4%增幅大相徑庭。今年4月零售業總銷貨價值的修訂估計為按年上升11.7%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.9%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在4月錄得強勁的按年升幅後，在5月輕微下跌。然而，受惠於本地疫情緩和及消費券計劃的支持，4月及5月合計零售業總銷貨價值仍按年上升4.7%，較第一季7.6%的跌幅顯著改善。

展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復。因此，社會各界必須與政府齊心合力控制疫情。

銷上銷售額按年增加2%

今年5月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%，零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年升2%。今年首５個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升29%。

扣除其間價格變動後，今年５月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌4.9%。首５個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌5.9%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，5月超級市場貨品的銷貨價值下跌5.2%。其次為百貨公司貨品（銷貨價值下跌4.4%）；服裝（下跌2.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌2.3%）；藥物及化妝品（下跌5.3%）；汽車及汽車零件（下跌31.7%）；以及傢具及固定裝置（下跌5.1%）。

另一方面，其他未分類消費品的銷貨價值上升7.7%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升7.1%）；食品、酒類飲品及煙草（上升1.9%）；燃料（上升1.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升0.9%）；書報、文具及禮品（上升4.4%）；中藥（上升2.4%）；以及眼鏡店（上升5.0%）。